AS Roma vrea să se întărească pentru Liga Campionilor de la Real Madrid! Două vedete sunt dorite pe Olimpico

Directorul sportiv al clubului AS Roma, Tony D’Amico, a plecat să solicite clubului Real Madrid un împrumut dublu, vizându-i pe Endrick şi Franco Mastantuono, ambii dornici să beneficieze de timp de joc, scrie site-ul Football Italia.

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Giallorossi au un buget de transferuri foarte limitat, în ciuda calificării în Liga Campionilor. Astfel, după ce au întâmpinat dificultăţi în finalizarea unor mutări, s-au orientat către Real Madrid pentru a obţine jucători sub formă de împrumut.

AS Roma îi vrea pe Endrick şi Mastantuono de la Real Madrid

Nu este un secret faptul că Real doreşte să le ofere lui Endrick şi lui Mastantuono minute de joc pentru a le favoriza dezvoltarea, după ce a văzut ce a reuşit Como în cazul lui Nico Paz într-un interval de timp scurt.

Fiorentina era favorită pentru Mastantuono, iar vineri s-a confirmat din nou că Real Madrid îl va împrumuta pe argentinian doar la un alt club european, blocând astfel o revenire la River Plate.

Roma a intrat acum în cursă şi promite, de asemenea, participarea în Liga Campionilor, ceea ce îi conferă o poziţie mai puternică.