Teodora Stoica a spus tot! Prima reacţie, după ce Mihai Stoica ar fi fost atacat de un fan al FCSB-ului

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a oferit o primă reacţie după ce în spaţiul public a apărut informaţia că tatăl ei a avut un conflict pe Calea Victoriei.

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La nici 24 de ore distanţă de la eliminarea FCSB-ului din preliminariile Conference League, după ce Auda s-a impus cu 7-3 la general, Mihai Stoica ar fi fost implicat într-un scandal cu un fan la o cafenea din Bucureşti, unde se afla alături de fiica lui.

Teodora Stoica a negat faptul că Mihai Stoica a fost implicat într-un conflict cu un fan FCSB

Întrebată pe TikTok despre acest presupus conflict, Teodora Stoica a oferit o primă reacţie. Fiica oficialului de la FCSB a explicat că nu au fost implicaţi în niciun scandal şi că nici nu ar fi fost în zona în care se presupune că Mihai Stoica ar fi fost atacat de un suporter:

„E 1 aprilie azi? Nu, nu a vrut nimeni să bată pe nimeni, niciunul din noi nu a fost pe Calea Victoriei sau în Piaţa Victoriei sau unde se presupune că a avut loc această dramă”, a spus Teodora Stoica, pe contul personal de TikTok.

Mihai Stoica a devenit ţinta criticilor în rândul fanilor FCSB-ului pentru declaraţiile date înaintea meciului retur din Letonia. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor susţinea că echipa lui Marius Baciu a pierdut meciul tur din Ghencea din cauza arbitrajului ostil şi a greşelilor comise de jucătorii echipei sale, susţinând că fotbaliştii de la Auda sunt „slabi” şi „bezmetici”: