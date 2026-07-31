Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”

Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”

Mihai Alecu Publicat: 31 iulie 2026, 20:08

Comentarii
Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0

Daniel Pancu a avut o reacţie surprinzătoare după eşecul FCSB cu Auda. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Daniel Pancu a vorbit despre eliminarea celor de la FCSB din Conference League şi a avut o reacţie care poate părea surprinzătoare pentru mulţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul de la Rapid spune că ar fi preferat ca echipa sa să fie prezentă în cupele europene şi să piardă, chiar şi la scoruri umilitoare.

Ce a spus Daniel Pancu despre eliminarea celor de la FCSB din Conference League

Pancu a tras concluziile după ce echipele din România nu s-au descurcat foarte bine în meciurile din cupele europene şi a vorbit în special de FCSB, formaţie care nu a avut „foamea” necesară pentru a se califica.

„Aș fi preferat ca Rapid să fie în locul oricărei echipe, să pierdem cu 16-0 în dublă manșă, decât să fiu aici și să comentez. Nu am ce să comentez. Mi-aș fi dorit ca Rapid să fie angrenată în competițiile europene.

De ce nu a reuşit FCSB să se califice mai departe în Conference League

Lumea evoluează. Avem impresia că, dacă ne elimină niște adversari mai slab cotați, este ceva ieșit din comun, dar suntem la fotbal și se poate întâmpla orice. Echipa din Letonia surprinde doar prin locul ocupat în clasament, atât. Sunt jucători buni, iar foamea de performanță a făcut diferența.

Reclamă
Reclamă

FCSB a avut 20 de ocazii în cele două meciuri și a marcat doar trei goluri. Dacă nu ai foame, fotbalul te pedepsește, dar nu este, în niciun caz, o mare tragedie. Celelalte campionate au crescut în valoare, fără îndoială. Cred că Universitatea Craiova va juca în grupe, iar CFR are șansa ei. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că întâlnește o echipă nordică, însă șanse există”, a spus Daniel Pancu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Observator
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung
Fanatik.ro
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung
20:27

AS Roma vrea să se întărească pentru Liga Campionilor de la Real Madrid! Două vedete sunt dorite pe Olimpico
20:21

Birmingham City – Barcelona LIVE VIDEO (21:45). Catalanii continuă pregătirea de vară, LIVE în AntenaPLAY
20:15

Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
19:25

Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League
19:17

Calvarul a luat sfârşit pentru Mykhailo Mudryk! Starul lui Chelsea poate reveni pe teren, după ce apelul admis la TAS
19:00

Cristi Chivu rupe tăcerea după transferul starului din Premier League la Inter şi a dezvăluit motivele afacerii
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 3 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 4 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 5 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 6 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal