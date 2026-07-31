Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”

Daniel Pancu a vorbit despre eliminarea celor de la FCSB din Conference League şi a avut o reacţie care poate părea surprinzătoare pentru mulţi.
Tehnicianul de la Rapid spune că ar fi preferat ca echipa sa să fie prezentă în cupele europene şi să piardă, chiar şi la scoruri umilitoare.
Ce a spus Daniel Pancu despre eliminarea celor de la FCSB din Conference League
Pancu a tras concluziile după ce echipele din România nu s-au descurcat foarte bine în meciurile din cupele europene şi a vorbit în special de FCSB, formaţie care nu a avut „foamea” necesară pentru a se califica.
„Aș fi preferat ca Rapid să fie în locul oricărei echipe, să pierdem cu 16-0 în dublă manșă, decât să fiu aici și să comentez. Nu am ce să comentez. Mi-aș fi dorit ca Rapid să fie angrenată în competițiile europene.
De ce nu a reuşit FCSB să se califice mai departe în Conference League
Lumea evoluează. Avem impresia că, dacă ne elimină niște adversari mai slab cotați, este ceva ieșit din comun, dar suntem la fotbal și se poate întâmpla orice. Echipa din Letonia surprinde doar prin locul ocupat în clasament, atât. Sunt jucători buni, iar foamea de performanță a făcut diferența.
FCSB a avut 20 de ocazii în cele două meciuri și a marcat doar trei goluri. Dacă nu ai foame, fotbalul te pedepsește, dar nu este, în niciun caz, o mare tragedie. Celelalte campionate au crescut în valoare, fără îndoială. Cred că Universitatea Craiova va juca în grupe, iar CFR are șansa ei. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că întâlnește o echipă nordică, însă șanse există”, a spus Daniel Pancu.
- Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
- Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League
- Teodora Stoica a spus tot! Prima reacţie, după ce Mihai Stoica ar fi fost atacat de un fan al FCSB-ului
- Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo
- Daniel Pancu şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor din Gruia, înainte de Rapid – CFR Cluj: „Un model pentru toţi fotbaliştii”