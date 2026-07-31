Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League

CFR Cluj a reuşit calificarea în turul 3 preliminar din Conference League după ce a învins-o la retur pe Alashkert, 3-0, iar acum formaţia ardeleană a primit şi alte veşti bune.
Trupa din Gruia, care se confruntă cu probleme financiare de mai multe luni, tocmai a primit o gură de oxigen din partea patronului, cel care a virat o sumă importantă de bani în club.
Ioan Varga a început să rezolve din problemele de la CFR Cluj
De-a lungul ultimelor săptămâni, Ioan Varga a promis de mai multe ori jucătorilor şi angajaţilor că o să rezolve problemele cu banii şi că o să vireze restanţele salariale. Până acum, aceste promisiuni au fost făcute fără a fi onorate, însă în cele din urmă se pare că lucrurile s-au schimbat.
Omul de afaceri a virat după calificarea cu Alashkert aproximativ 700.000 de euro în conturile echipei, sumă suficientă pentru a achita o lună de restanţe salariale, plus alte cheltuieli urgente ce trebuiau acoperite de gruparea ardeleană, notează cei de la gsp.
Ce a declarat oficialul de la CFR Cluj despre atmosfera de la echipă
Ricardo Cadu, cel care din această vară face parte din conducerea grupării, a vorbit despre situaţia de la club şi a anunţat că vrea noi transferuri.
„Atmosfera la echipă e una bună. Mereu a fost așa. Băieții au arătat că au caracter și își fac treaba în continuare. Și sigur se vor rezolva și problemele financiare. Până la finalul perioadei de transferuri, orice se poate întâmpla. Cu siguranță vor mai veni jucători, dar vor mai și pleca.
Contează și ce facem în cupele europene, dacă vom juca sau nu în grupă. Va influența și asta modul în care va arăta lotul. Vom mai aduce și câțiva jucători. Pentru mine contează foarte mult să aducem jucători de caracter. Asta contează cel mai mult”, a spus Ricardo Cadu.
- Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
- Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”
- Teodora Stoica a spus tot! Prima reacţie, după ce Mihai Stoica ar fi fost atacat de un fan al FCSB-ului
- Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo
- Daniel Pancu şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor din Gruia, înainte de Rapid – CFR Cluj: „Un model pentru toţi fotbaliştii”