Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League

CFR Cluj a reuşit calificarea în turul 3 preliminar din Conference League după ce a învins-o la retur pe Alashkert, 3-0, iar acum formaţia ardeleană a primit şi alte veşti bune.

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Trupa din Gruia, care se confruntă cu probleme financiare de mai multe luni, tocmai a primit o gură de oxigen din partea patronului, cel care a virat o sumă importantă de bani în club.

Ioan Varga a început să rezolve din problemele de la CFR Cluj

De-a lungul ultimelor săptămâni, Ioan Varga a promis de mai multe ori jucătorilor şi angajaţilor că o să rezolve problemele cu banii şi că o să vireze restanţele salariale. Până acum, aceste promisiuni au fost făcute fără a fi onorate, însă în cele din urmă se pare că lucrurile s-au schimbat.

Omul de afaceri a virat după calificarea cu Alashkert aproximativ 700.000 de euro în conturile echipei, sumă suficientă pentru a achita o lună de restanţe salariale, plus alte cheltuieli urgente ce trebuiau acoperite de gruparea ardeleană, notează cei de la gsp.

Ce a declarat oficialul de la CFR Cluj despre atmosfera de la echipă

Ricardo Cadu, cel care din această vară face parte din conducerea grupării, a vorbit despre situaţia de la club şi a anunţat că vrea noi transferuri.