„Îmi vine să strig la cer!” Mihai Stoica a răbufnit, după eliminarea FCSB-ului: „Una dintre cele mai mari minciuni”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur după eliminarea prematură a roş-albaştrilor din cupele europene. FCSB a pierdut dubla cu Auda şi a încheiat parcursul european din acest sezon foarte devreme, în turul 2 preliminar Conference League.

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Fanii roş-albaştrilor au fost extrem de dezamăgiţi, iar printre cei mai criticaţi s-a numărat Mihai Stoica. Inclusiv oameni din fotbalul românesc, precum Florin Prunea, consideră că preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului este vinovat în mare măsură.

Mihai Stoica le-a răspuns contestatarilor, după eliminarea FCSB-ului: „Se pot cere demisii, care-i problema?”

Mihai Stoica este de părere că rezultatul de joi seară din Letonia este unul mincinos şi invocă greşelile de arbitraj, ratările mari ale echipei lui Marius Baciu, dar şi greşelile individuale care au dus la golurile marcate de Auda.

El a luat apărarea staff-ului tehnic şi consideră că aceste greşeli comise de jucători nu pot fi antrenate:

„Se pot cere demisii, care-i problema? Nu cred că e vinovat nimeni din staff. Doar să fim corecţi. Să vedem ce s-a spus, cum s-a spus. Să nu scoatem din context. Şi acum poţi să scoţi din context şi ies cel mai prost eu din tot discursul ăsta, dar nu a fost chiar aşa. Eram sigur că vom avea ocazii şi am avut. Am avut ocazii după ocazii. La 1-1, la 2-1 am avut iar ocazii. Păi au trecut de trei ori centrul…