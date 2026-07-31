„Îmi vine să strig la cer!” Mihai Stoica a răbufnit, după eliminarea FCSB-ului: „Una dintre cele mai mari minciuni”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur după eliminarea prematură a roş-albaştrilor din cupele europene. FCSB a pierdut dubla cu Auda şi a încheiat parcursul european din acest sezon foarte devreme, în turul 2 preliminar Conference League.
Fanii roş-albaştrilor au fost extrem de dezamăgiţi, iar printre cei mai criticaţi s-a numărat Mihai Stoica. Inclusiv oameni din fotbalul românesc, precum Florin Prunea, consideră că preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului este vinovat în mare măsură.
Mihai Stoica le-a răspuns contestatarilor, după eliminarea FCSB-ului: „Se pot cere demisii, care-i problema?”
Mihai Stoica este de părere că rezultatul de joi seară din Letonia este unul mincinos şi invocă greşelile de arbitraj, ratările mari ale echipei lui Marius Baciu, dar şi greşelile individuale care au dus la golurile marcate de Auda.
El a luat apărarea staff-ului tehnic şi consideră că aceste greşeli comise de jucători nu pot fi antrenate:
„Se pot cere demisii, care-i problema? Nu cred că e vinovat nimeni din staff. Doar să fim corecţi. Să vedem ce s-a spus, cum s-a spus. Să nu scoatem din context. Şi acum poţi să scoţi din context şi ies cel mai prost eu din tot discursul ăsta, dar nu a fost chiar aşa. Eram sigur că vom avea ocazii şi am avut. Am avut ocazii după ocazii. La 1-1, la 2-1 am avut iar ocazii. Păi au trecut de trei ori centrul…
Eu am văzut multe echipe slabe în Europa. Ne-a scos Karagandy la 1-1, ne-am făcut de râs cu Skhendija, dar acum este una dintre cele mai mari minciuni pe care le-am trăit în carieră. Nu contează scorul, pentru mine nu contează. Eu îmi cunosc meseria. Pentru suporteri o conta. Suporterii sunt ăia care susţin echipa. Citesc că acest club merge din ce în ce mai rău. Serios? Păi tocmai am bătut recordul în 2024/25, 20 de meciuri într-un sezon în cupele europene. Am fost echipa cu cele mai multe meciuri oficiale din lume. Să mă tragă de mânecă dacă Boutoutaou era un jucător de duzină, cum ziceau unii că nu îl cunosc, atunci da. Deocamndată suntem pe primul loc în campionat, neînvinşi şi zero goluri primite.
Să mă alătur corului nemulţumirilor? Păi bineînţeles că sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat în mod evident arbitrii, dar nu am văzut asta pe nicăieri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că nu am văzut erori individuale în halul ăsta niciodată, de când sunt eu. Care să fie soluţia? Nu cred că e vinovat cineva din staff când un jucător îşi pierde marcajul la modul ăsta sau pur şi simplu îngheaţă când vine un adversar şi o bagă în poartă. Nu se pot antrena greşelile astea”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
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