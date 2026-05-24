Românii fac legea în China! Cîmpanu şi Ioniţă, goluri de senzaţie. Video

Mihai Alecu Publicat: 24 mai 2026, 14:32

Alexandru Ioniţă a marcat un gol superb în China. Foto: Instagram @ Alexandru Ioniţă

Alexandru Cîmpanu a fost decisiv pentru cei de la Chongqing Tonglianglong în ultima etapă din China. Românul a marcat un gol superb, singurul al partidei, în victoria grupării sale, 1-0, contra celor de la Qingdao Hainiu.

Alexandru Ioniţă, fostul decar de la Rapid, nu s-a lăsat nici el mai prejos şi a punctat în duelul dintre Yunnan Yukun şi Qingdao West Coast, în startul partidei.

Alexandru Cîmpanu, gol superb pentru Chongqing Tonglianglong

Campionatul asiatic are în fiecare rundă câte un jucător român care străluceşte, fie că vorbim de Cîmpanu, Alexandru Ioniţă, Alexandru Mitriţă sau Nicuşor Stanciu, mereu unul reuşeşte să aibă o evoluţie decisivă pentru formaţia sa.

Confruntarea dintre Qingdao Hainiu şi Chongqing Tonglianglong a avut o primă repriză echilibrată, în care niciuna dintre părţi nu a reuşit să înscrie. Totuşi, partea secundă a fost decisă de o execuţie de kinogramă a lui Alexandru Cîmpanu, cel care a fost rezervă trimis în teren de antrenorul său după odihnă.

Atacantul român a primit mingea în lateral dreapta, a pătruns în careu şi a şutat superb, la colţul lung, fără să-i dea vreo şansă goalkeeperului advers.

  • Alexandru Cîmpanu are 12 meciuri în campionatul din China, 4 goluri şi 2 pase decisive.

Ioniţă, marcator pentru Yunnan Yukun

La nici o oră de la finalul partidei pe care echipa lui Alexandru Cîmpanu l-a jucat, a urmat partida dintre Yunnan Yukun şi Qingdao West Coast, în care Alexandru Ioniţă a fost titular pentru formaţia gazdă şi a avut un impact aproape instant în startul meciului.

Fostul decar de la Rapid a punctat în minutul 13 cu un şut superb, după pasă primită de la colegul său, brazilianul Cleber.

  • Alexandru Ioniţă are 15 meciuri în China, 4 goluri şi 9 pasde decisive.
