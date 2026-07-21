„Mai puternică anul trecut”. A plecat de la Dinamo și a tras un semnal de alarmă pentru conducere: „Nu va fi deloc ușor”

Maxime Sivis (28 de ani) a plecat de la Dinamo, fiind transferat de rușii de la Orenburg. „Câinii” au făcut o afacere excelentă, încasând suma de 750.000 de euro în schimbul fundașului francez, titular de bază în ultimele sezoane.

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Maxime Sivis a jucat și în prima etapă a sezonului, luându-și ulterior adio de la Dinamo. Fundașul a fost titular în eșecul suferit de „câini” cu Petrolul, scor 0-1.

Maxime Sivis, semnal de alarmă pentru conducerea lui Dinamo

După plecarea de la Dinamo, Maxime Sivis a tras un semnal de alarmă. Fundașul dreapta a transmis că echipa era mai puternică în sezonul trecut, în actualul lot fiind prea mulți jucători tineri.

Sivis le-a transmis celor din conducere că Nuno Campos mai are nevoie de transferuri, altfel obiectivul, anume calificarea în play-off, va fi greu de îndeplinit.

„Lumea trebuie să înțeleagă că la Dinamo sunt multe schimbări, un sistem nou și alt antrenor și staff. Va fi mai dificil pentru că sunt jucători noi, dar eu nu îmi fac probleme. E o conducere tehnică bună. E nevoie de ceva timp să se adapteze.