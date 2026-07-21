„Mai puternică anul trecut”. A plecat de la Dinamo și a tras un semnal de alarmă pentru conducere: „Nu va fi deloc ușor”

Maxime Sivis (28 de ani) a plecat de la Dinamo, fiind transferat de rușii de la Orenburg. „Câinii” au făcut o afacere excelentă, încasând suma de 750.000 de euro în schimbul fundașului francez, titular de bază în ultimele sezoane.
Maxime Sivis a jucat și în prima etapă a sezonului, luându-și ulterior adio de la Dinamo. Fundașul a fost titular în eșecul suferit de „câini” cu Petrolul, scor 0-1.
Maxime Sivis, semnal de alarmă pentru conducerea lui Dinamo
După plecarea de la Dinamo, Maxime Sivis a tras un semnal de alarmă. Fundașul dreapta a transmis că echipa era mai puternică în sezonul trecut, în actualul lot fiind prea mulți jucători tineri.
Sivis le-a transmis celor din conducere că Nuno Campos mai are nevoie de transferuri, altfel obiectivul, anume calificarea în play-off, va fi greu de îndeplinit.
„Lumea trebuie să înțeleagă că la Dinamo sunt multe schimbări, un sistem nou și alt antrenor și staff. Va fi mai dificil pentru că sunt jucători noi, dar eu nu îmi fac probleme. E o conducere tehnică bună. E nevoie de ceva timp să se adapteze.
(N.r. Crezi că mai e nevoie de întăriri?) Da, cred că trebuie să mai facă transferuri pentru că e un campionat foarte greu. Nu e ușor să joci la Botoșani. Eu cred că și echipele mici sunt destul de bune și e o ligă grea. Mai e nevoie de jucători valoroși și cu experiență.
(N.r. E mai slabă Dinamo față de sezonul trecut?) Era mult mai puternică sezonul trecut și nu poți să compari în acest moment. Sunt prea mulți jucători tineri la Dinamo.
– Obiectivul cred că este calificarea în play-off. Nu cred că își propun mai puțin de atât, dar nu va fi deloc ușor. Și anul trecut am început cu două rezultate de egalitate și toată lumea ne-a criticat că nu ne putem califica în play-off”, a declarat Maxime Sivis, conform fanatik.ro.
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