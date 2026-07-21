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La Liga cere demisa lui Gianni Infantino de la şefia FIFA: „Distruge fotbalul! E un sistem bolnav”

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 13:45

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La Liga cere demisa lui Gianni Infantino de la şefia FIFA: „Distruge fotbalul! E un sistem bolnav

Gianni Infantino şi Donald Trump, cu trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

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Preşedintele Ligii spaniole (La Liga), Javier Tebas, a afirmat într-un interviu acordat publicaţiei italiene La Gazzetta dello Sport că FIFA „distruge industria fotbalului” şi că preşedintele acesteia, Gianni Infantino, ar trebui să demisioneze, informează EFE.

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„Cred că timpul lui s-a terminat. Dar are sprijinul sistemului, al federaţiilor, nu mai sunt multe de adăugat, nu-i aşa? Nu există un candidat alternativ pentru că nimeni nu vrea să candideze şi să piardă. Acesta este sistemul şi este un sistem care a fost bolnav de la început. Nu ar trebui să continue, dar situaţia actuală îl împiedică să plece”, a spus Tebas.

Javier Tebas, preşedintele La Liga, cere demisia lui Gianni Infantino

În interviul acordat ziarului, cotidianul sportiv cu cel mai mare tiraj din Italia, executivul a criticat conducerea FIFA în timpul Cupei Mondiale şi a declarat că aceasta „organizează lucrurile aşa cum vrea, pentru ceea ce vrea şi în funcţie de propriile interese, nu de cele ale fotbalului”.

„Dacă au nevoie de o pauză de 27 de minute, o primesc. Pauzele de hidratare sunt o farsă. În La Liga, le avem, dar numai când este foarte cald. Aici, pe stadioane precum Dallas, Los Angeles sau Atlanta, exista aer condiţionat, a trebuit să-mi pun o haină în tribune. A fost o minciună: o pauză publicitară”, a criticat el.

Tebas a afirmat că este foarte dificil să schimbi lucrurile, deoarece este un sistem în care există „complici activi care colaborează la astfel de decizii şi complici pasivi care tac, nu le raportează şi nu fac nimic pentru a împiedica repetarea acestor situaţii”.

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„Demonstrează că suntem guvernaţi de o instituţie care face şi decide ce vrea, când vrea, urmându-şi exclusiv propriile interese, fără să se gândească la, cu atât mai puţin să consulte, restul fotbalului. Şi, în multe cazuri, acţionează în detrimentul fotbalului”, a concluzionat el.

Tebas a lăudat, de asemenea, conducerea fotbalului spaniol şi a atribuit succesul echipei naţionale spaniole „muncii comunitare” dintre cluburi, La Liga şi Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF), precum şi unui model bazat pe antrenament şi sustenabilitate economică.

În ceea ce priveşte Superliga – proiectul abandonat iniţiat de unele cluburi europene -, Tebas a susţinut că decizia instanţei privind acest proiect a întărit „monopolul” FIFA şi UEFA: „Dar acestea ar trebui să folosească acest monopol pentru a colabora cu diversele părţi interesate din industria noastră şi pentru binele fotbalului, cu transparenţă generală şi de reglementare şi cu decizii luate prin consens”.

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Tebas a criticat în repetate rânduri FIFA în ultimii ani, atât pentru guvernanţa sa, cât şi pentru deciziile sale sportive şi economice, reaminteşte EFE.

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