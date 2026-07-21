Transfer de top la CFR Cluj. Jucătorul care a cucerit două titluri cu Porto, prezentat în Gruia

CFR Cluj a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, transferul mijlocaşului portughez Bruno Costa, care are un palmares impresionant la FC Porto şi care a fost legitimat ultima oară la formaţia Gimhae FC, din Coreea de Sud.

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CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Bruno Costa, însă nu poate înregistra noi jucători, momentan. Asta din cauza datoriei de 1,5 milioane de euro pe care Neluțu Varga încă nu a achitat-o către foștii angajați.

Transfer de top la CFR Cluj: Bruno Costa, prezentat oficial

„CFRişti, vă anunţăm că începând de astăzi Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani, va îmbrăca tricoul alb-vişiniu! Îi urăm mult succes şi cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, au transmis reprezentanţii echipei clujene.

Mijlocaş polivalent, Bruno Costa este un produs al academiei FC Porto, club pentru care a evoluat în 47 de partide la prima echipă, bifând prezenţe în UEFA Champions League şi UEFA Europa League.

În tricoul „dragonilor” a câştigat două titluri de campion, trei cupe, o cupă a ligii şi o Supercupă.