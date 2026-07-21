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Transfer de top la CFR Cluj. Jucătorul care a cucerit două titluri cu Porto, prezentat în Gruia

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 13:35

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Transfer de top la CFR Cluj. Jucătorul care a cucerit două titluri cu Porto, prezentat în Gruia

Bruno Costa, prezentat oficial la CFR Cluj/ Facebook CFR Cluj

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CFR Cluj a anunţat, marţi, prin intermediul site-ului oficial, transferul mijlocaşului portughez Bruno Costa, care are un palmares impresionant la FC Porto şi care a fost legitimat ultima oară la formaţia Gimhae FC, din Coreea de Sud.

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CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Bruno Costa, însă nu poate înregistra noi jucători, momentan. Asta din cauza datoriei de 1,5 milioane de euro pe care Neluțu Varga încă nu a achitat-o către foștii angajați.

Transfer de top la CFR Cluj: Bruno Costa, prezentat oficial

CFRişti, vă anunţăm că începând de astăzi Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani, va îmbrăca tricoul alb-vişiniu! Îi urăm mult succes şi cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, au transmis reprezentanţii echipei clujene.

Mijlocaş polivalent, Bruno Costa este un produs al academiei FC Porto, club pentru care a evoluat în 47 de partide la prima echipă, bifând prezenţe în UEFA Champions League şi UEFA Europa League.

În tricoul „dragonilor” a câştigat două titluri de campion, trei cupe, o cupă a ligii şi o Supercupă.

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În fotbalul portughez, la nivel de seniori, a adunat peste 100 de apariţii în campionat şi cupă pentru formaţii de primă ligă precum FC Porto, Pacos de Ferreira, CD Nacional şi Vizela.

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat în Franţa, pentru Valenciennes, dar şi în Coreea de Sud, unde a îmbrăcat tricoul formaţiilor Gyeongnam FC şi Gimhae FC.

Gruparea ardeleană i-a mai transferat în această vară pe portarul portughez Andre Moreira (n.r. – ultima oară la Volos), fundaşul Marian Huja (transfer definitiv de la Pogon Szczecin), mijlocaşul bosniac Igor Savic (Zrinjski), fundaşul croat Renato Pantalon (FK Jablonec), mijlocaşului ghanez Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), mijlocaşul uruguayan Francisco Barrios (Atletico Clube Goianiense) şi atacantul sârb Stefan Drazic (APOEL Nicosia). Israelianul Yuval Sade (Maccabi Netanya) a semnat un contract cu clubul din Gruia încă din iarnă şi s-a alăturat acum echipei.

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