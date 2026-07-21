Bernadette Szocs i-a lăsat mască pe toţi: a mieunat în timpul unui meci. Ce explicaţie a dat

Bernadette Szocs i-a lăsat mască pe toți, după ce a mieunat în timpul unui meci. Toți cei din sală au rămas surprinși atunci când au auzit reacția pe care a putut să o aibă Bernie.

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Bernadette Szocs participă în prezent la o competiție din India, Butterfly UTT. Turneul este organizat pe echipe, fiind meciuri atât de simplu, cât și de dublu.

Bernadette Szocs i-a lăsat mască pe toţi, după ce a mieunat în timpul unui meci

Bernadette Szocs face parte din echipa Dempo Goa Challengers, alături de Syndrela Das, Ananya Chande, Alvaro Robles, Divyansh Srivastava și Abhinandh P. Echipa lui Bernie este, de altfel, una dintre cele mai puternice din istoria competiției, reușind să câștige marele trofeu de două ori.

În timpul partidei de simplu disputate cu Prithika Pavade, Bernadette Szocs a pierdut un punct și a mieunat, la finalul lui. În cele din urmă, ea a obținut victoria, scor 11-6, 11-9, 11-5, și a dezvăluit că are astfel de reacții în momentele în care greșește.

„Fac asta când am ghinion sau ratez o minge ușoară. Mereu reacționez așa”, a spus Bernadette Szocs.