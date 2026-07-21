Zlatan Ibrahimovic l-a făcut praf pe Paredes, după gestul golănesc din finala Cupei Mondiale: „Îi dădeam un cap în gură”

Zlatan Ibrahimovic a avut un discurs dur la adresa lui Leandro Paredes, după scandalul uriaş de la finala Cupei Mondiale. După fluierul final, Paredes a sărit l-a bătaie şi l-a luat de gât pe Eric Garcia, după care a continuat conflictul şi cu Gavi.

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O lume întreagă a condamnat comportamentul lipsit de fair-play al argentinienilor, care nu au ştiut să gestioneze nervii pe final, când Spania a devenit campioană mondială. Nu a fost singurul jucător care şi-a ieşit din minţi, Molina fiind cel care l-a lovit pe Rodri, imediat cum spaniolii au început sărbătoarea pe teren.

Zlatan Ibrahimovic l-a pus la zid pe Paredes, după finala Cupei Mondiale. Nici jucătorii Spaniei nu au scăpat

Zlatan Ibrahimovic a comentat aceste momente şi a avut un discurs dur la adresa lui Paredes, despre care a spus că trebuie să fie fericit pentru că pe teren nu se afla niciun jucător precum suedezul:

„Paredes poate să fie fericit că nu era niciun jucător ca mine pe teren. Dacă eram în locul lui Eric Garcia, i-aş fi dat un cap în gură şi aş fi fost dat afară. E neprofesionist ce a făcut”, a spus Zlatan Ibrahimovic, citat de goal.com.

Nici jucătorii Spaniei nu au scăpat de criticile lui Zlatan. Suedezul nu înţelege de ce nu au sărit mai mulţi iberici în apărarea lui Eric Garcia, după ce Paredes i-a pus mâna în gât: