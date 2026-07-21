Florin Prunea l-a comparat pe Daniel Pancu cu Mircea Lucescu, după debutul la Rapid: „Parcă-l văd pe el”

Florin Prunea l-a comparat pe Daniel Pancu cu Mircea Lucescu, după debutul la Rapid, în noul mandat. Antrenorul a revenit cu victorie în Giulești, echipa sa reușind să o învingă pe Sepsi cu scorul de 1-0, în prima etapă a sezonului de Liga 1.

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Florin Prunea l-a lăudat pe Daniel Pancu, după succesul la limită obținut în fața nou-promovatei. Fostul portar a remarcat o schimbare în bine a Rapidului, sub comanda lui „Pancone”.

Florin Prunea l-a comparat pe Daniel Pancu cu Mircea Lucescu, după debutul la Rapid

De asemenea, Florin Prunea a remarcat și faptul că Daniel Pancu a mizat și pe tineri, oferindu-le minute și jucătorilor tineri. Jason Kodor (20 de ani) a debutat la Rapid, fiind trimis în teren în minutul 69, atunci când a intrat în joc și Omar El Sawy (22 de ani).

Acesta a fost motivul pentru care Florin Prunea l-a comparat pe Daniel Pancu cu Mircea Lucescu. Fostul selecționer al României, decedat în aprilie, era recunoscut pentru faptul că îi plăcea să promoveze tineri jucători.

„Pancone a dus spirit și pace. Salut aplauzele aduse lui Aioani, lucrurile reintră în normal. Trebuie să ne obișnuim cu băieții ăștia tineri la Rapid, Kodor, El Sawy, au o șansă mare, Pancone le va da credit.