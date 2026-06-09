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S-a operat Siyabonga Ngezana! Imagini cu fundaşul central al FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iunie 2026, 19:29

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S-a operat Siyabonga Ngezana! Imagini cu fundaşul central al FCSB-ului
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Siyabonga Ngezana s-a operat / Instagram Siyabonga Ngezana

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Siyabonga Ngezana (28 de ani) s-a operat în Italia. Fundaşul central amânase intervenţia chirurgicală în speranţa că va prinde lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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Având în vedere că Ngezana nu a fost selecţionat în lotul pentru Mondial, el a decis să se opereze. Amânarea intervenţiei chirurgicale l-a făcut să piardă multe meciuri la FCSB.

Siyabonga Ngezana s-a operat

“Recuperarea a început deja. Ne vedem curând”, a scris Siyabonga Ngezana pe contul lui de Instagram. Colegul lui Ngezana din apărarea FCSB-ului, Joyskim Dawa (30 de ani), i-a dat imediat like lui Ngezana, după postarea acestuia.

Ngezana e cotat la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El se află la prima sa experienţă la un club din Europa, evoluând, până la transferul la FCSB, numai la formaţia sud-africană Kaizer Chiefs. FCSB i-a plătit 600.000 de euro lui Kaizer Chiefs pentru a-l transfera, în vara lui 2023.

Ngezana, care a cucerit două titluri cu FCSB, a evoluat în sezonul trecut în numai 18 meciuri în campionat, din pricina problemelor medicale, reuşind un assist. A jucat un meci în Cupa României şi 10 în Europa League, reuşind să înscrie un gol în competiţia europeană.

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Ngezana a jucat în 11 meciuri pentru naţionala Africii de Sud. Înainte de problemele medicale era titular de drept în naţionala Africii de Sud.

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