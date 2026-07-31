„L-au minţit pe Gigi, l-au împachetat” Florin Prunea i-a spus lui Becali ce să facă după dezastrul din Europa!

Florin Prunea (57 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (68 de ani) să schimbe antrenorul după dezastrul din Europa. FK Auda a umilit-o pe FCSB la returul din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, 4-1. Letonii s-au impus şi în turul de la Bucureşti cu 3-2, ceea ce a dus scorul la general la 7-3 în favoarea lor.
Fără să-l numească, Florin Prunea a trimis şi către managerul general al echipei, Mihai Stoica (61 de ani), ce are funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie la FCSB.
Florin Prunea, după ce FCSB a fost umilită în Europa: „L-au minţit pe Gigi, l-au împachetat”
„De astă vară, îl vedeam pe Gigi Becali la televizor: «Domne, mi-a spus MM, ăla e cel mai bun, că ăla e fantastic». Bă, l-au făcut și l-au mințit pe Gigi, știi cum l-au împachetat din astă vară până acum?
Este inadmisibil ca în luna august să te prezinți de o astfel de manieră. Ce au făcut băieții ăștia, mă? Ce au transferat?
E momentul să se ia niște măsuri acolo. Trebuie adus un antrenor, e un moment zero. Nu poți să iei 7 goluri de la o echipă… E o debandadă. Ăstora nu le e mintea la fotbal.
Ție ți se pare că ăstora le e mintea la fotbal? E o echipă depășită, nu are ce să facă într-o asemenea competiție. Nu pot să stea în picioare”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.
Auda – FCSB 4-1. Echipa lui Gigi Becali, eliminată din turul 2 preliminar al Conference League. 7-3 la general pentru letoni
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.
Bucureştenii au marcat în minutul 4 la Riga, prin Bîrligea, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au replicat prin şutul lui Daskevics, un minut mai târziu, pentru ca oaspeţii să treacă pe lângă gol în minutul 19, când Boutoutaou a trimis în faţa porţii, pentru Octavian Popescu, dar portarul Purins a prins mingea. După patru minute, Bîrligea a scăpat singur cu Purins, dar scăriţa încercată de el s-a lovit de portar. Purins a apărat şi şutul lui Boutoutaou, din minutul 41, pentru ca letonii să deschidă scorul în al doilea minut al prelungirilor, prin Diedhiou şi să intre cu avantaj minim la pauză.
În partea secundă Bîrligea a trimis peste poartă, în minutul 48, imitat în minutul 57 de Boutoutaou, iar egalarea a venit în minutul 59, de la nou intratul Joao Paulo. Bîrligea a ratat din nou, în minutul 63, şi cam asta a fost pentru bucureşteni. Auda a revenit la conducere prin Diedhiou, în minutul 68, iar Kone a înscris şi el în minutul 84. Gazdele au desăvârşit dezastrul pentru echipa lui Baciu prin lovitura liberă înscrisă în minutul 90+3 de Hrvoj şi FK Auda învinge pe FCSB cu 4-1, calificându-se în turul trei preliminar cu 7-3 la scorul general.
Ruşine istorică pentru FCSB, care este eliminată de o echipă necunoscută şi părăseşte cupele europene după turul al doilea preliminar al celei mai puţin cotate competiţii continentale.
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