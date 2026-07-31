„L-au minţit pe Gigi, l-au împachetat” Florin Prunea i-a spus lui Becali ce să facă după dezastrul din Europa!

Florin Prunea (57 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (68 de ani) să schimbe antrenorul după dezastrul din Europa. FK Auda a umilit-o pe FCSB la returul din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, 4-1. Letonii s-au impus şi în turul de la Bucureşti cu 3-2, ceea ce a dus scorul la general la 7-3 în favoarea lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără să-l numească, Florin Prunea a trimis şi către managerul general al echipei, Mihai Stoica (61 de ani), ce are funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie la FCSB.

Florin Prunea, după ce FCSB a fost umilită în Europa: „L-au minţit pe Gigi, l-au împachetat”

„De astă vară, îl vedeam pe Gigi Becali la televizor: «Domne, mi-a spus MM, ăla e cel mai bun, că ăla e fantastic». Bă, l-au făcut și l-au mințit pe Gigi, știi cum l-au împachetat din astă vară până acum?

Este inadmisibil ca în luna august să te prezinți de o astfel de manieră. Ce au făcut băieții ăștia, mă? Ce au transferat?

E momentul să se ia niște măsuri acolo. Trebuie adus un antrenor, e un moment zero. Nu poți să iei 7 goluri de la o echipă… E o debandadă. Ăstora nu le e mintea la fotbal.