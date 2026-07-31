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Vlad Dragomir, decisiv pentru Pafos și merge mai departe în turul trei preliminar Europa League

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 9:24

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Vlad Dragomir, decisiv pentru Pafos și merge mai departe în turul trei preliminar Europa League

Vlad Dragomir, în timpul meciului dintre Juventus și Pafos / Profimedia

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Vlad Dragomir a avut o contribuție decisivă la calificarea lui Pafos în turul trei preliminar al Europa League, după succesul obținut în fața vicecampioanei Croației, Hajduk Split.

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Internaționalul român, în vârstă de 27 de ani, a fost introdus pe teren în minutul 45+2 al partidei retur dintre Pafos și Hajduk Split, câștigată de formația cipriotă cu 2-0, (4-0 d.p). În tur, Pafos a fost învinsă cu scorul de 0-2!

Dragomir și-a pus amprenta asupra calificării în minutul 90+1, când a oferit pasa decisivă pentru golul care a trimis confruntarea în prelungiri.

În faza următoare a competiției, Pafos va avea o misiune mult mai dificilă, urmând să întâlnească formația austriacă Red Bull Salzburg în duelul pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Cele două manșe sunt programate pe 6 și 13 august.

Vlad Dragomir este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lotului lui Pafos, fiind evaluat la două milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Mijlocașul român mai are contract cu gruparea cipriotă până în iunie 2028.

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