Home | Fotbal | Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Ștefan Târnovanu. Ar fi un pasionat al jocurilor de noroc: „Mintea lui…”

Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Ștefan Târnovanu. Ar fi un pasionat al jocurilor de noroc: „Mintea lui…”

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 8:18

Comentarii
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Ștefan Târnovanu. Ar fi un pasionat al jocurilor de noroc: „Mintea lui…

Ștefan Târnovanu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre vinovații de eșec a fost Ștefan Târnovanu. Gigi Becali l-a atacat pe portar în termeni duri după eşecul cu Auda. Patronul roş-albaştrilor a făcut o dezvăluire uluitoare la adresa lui Târnovanu, cum că ar fi un pasionat al jocurilor de noroc. Mai mult, acesta ar fi ajuns să se împrumute de bani pentru a-și satisface viciul.

„Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor. De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?».

E vinovată bara? De ce stătea el acolo, să nu ia gol? Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, a declarat Gigi Becali la Voyo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Observator
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
Fanatik.ro
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
12:10

FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan a fost resuscitat!
12:10

Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu
12:02

Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!
11:45

Adrian Ropotan a fost resuscitat și a scăpat cu viață. Are ambele mâini fracturate
11:29

FotoReacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!
11:03

Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 3 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 4 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda 5 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor 6 Pleacă Marius Baciu? Decizia luată de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal