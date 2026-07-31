Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Ștefan Târnovanu. Ar fi un pasionat al jocurilor de noroc: „Mintea lui…”

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

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Unul dintre vinovații de eșec a fost Ștefan Târnovanu. Gigi Becali l-a atacat pe portar în termeni duri după eşecul cu Auda. Patronul roş-albaştrilor a făcut o dezvăluire uluitoare la adresa lui Târnovanu, cum că ar fi un pasionat al jocurilor de noroc. Mai mult, acesta ar fi ajuns să se împrumute de bani pentru a-și satisface viciul.

„Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor. De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?».

E vinovată bara? De ce stătea el acolo, să nu ia gol? Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, a declarat Gigi Becali la Voyo.