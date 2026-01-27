Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură - Antena Sport

Pierderea lui Louis Munteanu a fost una mare pentru CFR Cluj, chiar dacă evoluțiile atacantului din acest sezon nu erau la același nivel ca cele din stagiunea precedentă.
Chiar și așa, fotbalistul a adus o sumă impresionantă în conturile clubului, iar conducerea l-a înlocuit cu un jucător venit gratis, al cărui CV nu era unul deloc de nivelul unui atacant autentic.
Alibek Aliev și salariul uriaș câștigat la CFR Cluj
Alibek Aliev a fost alesul conducerii celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu. Fotbalistul a fost monitorizat de Bogdan Mara și a ajuns gratis în Gruia, după ce și-a reziliat angajamentul cu Osters IF.
În vârstă de 29 de ani, acesta a impresionat în disputa de pe Arena Națională cu FCSB, când a marcat spectaculos, profitând de câteva erori în lanț în defensiva roș-albaștrilor.
Condițiile impuse de atacant nu sunt însă deloc modeste. Potrivit gsp.ro, Alibek Aliev a solicitat un bonus la semnătură în valoare de 50.000 de euro, pe lângă salariul lunar de 20.000 de euro.
Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în tricoul celor de la FC Trollhattan, pentru care a înscris nu mai puțin de 50 de goluri în cele 87 de apariții.
