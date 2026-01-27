Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură

Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 18:32

Comentarii
Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură

Alibek Aliev în meciul cu FCSB / SPORT PICTURES

Pierderea lui Louis Munteanu a fost una mare pentru CFR Cluj, chiar dacă evoluțiile atacantului din acest sezon nu erau la același nivel ca cele din stagiunea precedentă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, fotbalistul a adus o sumă impresionantă în conturile clubului, iar conducerea l-a înlocuit cu un jucător venit gratis, al cărui CV nu era unul deloc de nivelul unui atacant autentic.

Alibek Aliev și salariul uriaș câștigat la CFR Cluj

Alibek Aliev a fost alesul conducerii celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu. Fotbalistul a fost monitorizat de Bogdan Mara și a ajuns gratis în Gruia, după ce și-a reziliat angajamentul cu Osters IF.

În vârstă de 29 de ani, acesta a impresionat în disputa de pe Arena Națională cu FCSB, când a marcat spectaculos, profitând de câteva erori în lanț în defensiva roș-albaștrilor.

Condițiile impuse de atacant nu sunt însă deloc modeste. Potrivit gsp.ro, Alibek Aliev a solicitat un bonus la semnătură în valoare de 50.000 de euro, pe lângă salariul lunar de 20.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în tricoul celor de la FC Trollhattan, pentru care a înscris nu mai puțin de 50 de goluri în cele 87 de apariții.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Observator
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
Fanatik.ro
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
18:29
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice
18:17
Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută”
18:14
Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri
17:43
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața
17:36
FotoMesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat!
17:30
Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain
Vezi toate știrile
1 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 2 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 5 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 6 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați