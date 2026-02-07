Scandal uriaș, după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi a sărit la bătaie și a fost stăpânit cu greu - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaș, după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi a sărit la bătaie și a fost stăpânit cu greu

Publicat: 7 februarie 2026, 22:08

Cristiano Bergodi a sărit la bătaie, după CFR Cluj - U Cluj 3-2/ Captură Digi Sport

A fost un scandal uriaș, după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-2 pe U Cluj, în etapa a 26-a din Liga 1. După fluierul final, Cristiano Bergodi a „luat foc” și a fost cu greu calmat.  

Antrenorul „șepcilor roșii” s-a dus direct la Andrei Cordea, pe care l-a luat, nervos, de cap. Ulterior, Bergodi l-a împins și pe Karlo Muhar, fiind cu greu ținut de ceilalți oameni de la U Cluj. 

Scandal uriaș, după CFR Cluj – U Cluj 3-2 

Arbitrul Rareș Vidican i-a arătat direct cartonașul roșu lui Cristiano Bergodi, după scenele incredibile oferite pe teren. Antrenorul a fost un car de nervi după eșecul suferit de echipa sa, care încinge lupta pentru calificarea în play-off.  

După scenele oferite pe teren de Cristiano Bergodi, și fanii lui U Cluj s-au revoltat în tribune. Forțele de ordine au intervenit pentru ca spiritele să se calmeze, suporterii dorind chiar să intre pe teren.  

După victoria din derby-ul cu marea rivală, CFR Cluj a urcat provizoriu pe locul șase, având 41 de puncte. U Cluj, de cealaltă parte, a rămas pe locul cinci, cu 42 de puncte. 

CFR Cluj a avut un start perfect de meci cu U Cluj, Damjan Djokovic și Lorenzo Biliboc marcând în minutele 5, respectiv 10. Dan Nistor a redus din diferență în minutul 29, însă Mario Camora a restabilit diferența de două goluri în minutul 43, după o gafă a lui Macalou. În repriza secund, clujenii lui Bergodi s-au apropiat din nou pe tabelă, după golul lui Drammeh, însă nu au mai putut marca și golul egalizator. 

