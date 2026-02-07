Scandal uriaș, după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi a sărit la bătaie și a fost stăpânit cu greu - Antena Sport

A fost un scandal uriaș, după ce CFR Cluj a învins-o cu 3-2 pe U Cluj, în etapa a 26-a din Liga 1. După fluierul final, Cristiano Bergodi a „luat foc” și a fost cu greu calmat.
Antrenorul „șepcilor roșii” s-a dus direct la Andrei Cordea, pe care l-a luat, nervos, de cap. Ulterior, Bergodi l-a împins și pe Karlo Muhar, fiind cu greu ținut de ceilalți oameni de la U Cluj.
Scandal uriaș, după CFR Cluj – U Cluj 3-2
Arbitrul Rareș Vidican i-a arătat direct cartonașul roșu lui Cristiano Bergodi, după scenele incredibile oferite pe teren. Antrenorul a fost un car de nervi după eșecul suferit de echipa sa, care încinge lupta pentru calificarea în play-off.
După scenele oferite pe teren de Cristiano Bergodi, și fanii lui U Cluj s-au revoltat în tribune. Forțele de ordine au intervenit pentru ca spiritele să se calmeze, suporterii dorind chiar să intre pe teren.
După victoria din derby-ul cu marea rivală, CFR Cluj a urcat provizoriu pe locul șase, având 41 de puncte. U Cluj, de cealaltă parte, a rămas pe locul cinci, cu 42 de puncte.
CFR Cluj a avut un start perfect de meci cu U Cluj, Damjan Djokovic și Lorenzo Biliboc marcând în minutele 5, respectiv 10. Dan Nistor a redus din diferență în minutul 29, însă Mario Camora a restabilit diferența de două goluri în minutul 43, după o gafă a lui Macalou. În repriza secund, clujenii lui Bergodi s-au apropiat din nou pe tabelă, după golul lui Drammeh, însă nu au mai putut marca și golul egalizator.
- “E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
- „Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2
- Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
- “Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”
- Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat”