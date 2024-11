Ştefan Târnovanu a răbufnit la adresa lui Sebastian Colţescu după FC Botoşani - FCSB 1-0: "Zidul a stat la 12 metri" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu i-a reproşat lui Sebastian Colţescu locul în care a pus zidul FCSB-ului la ultima fază a meciului cu FC Botoşani. Campioana României a pierdut dramatic restanţa care conta pentru etapa a patra a Ligii 1, scor 0-1.

Mitrov a marcat în minutul 90+8 din lovitură liberă, cu un şut superb. Jucătorul celor de la Botoşani a înscris de la aproximativ 20 de metri, iar mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă, fără vreo şansă pentru portarul FCSB-ului.

Ştefan Târnovanu s-a plâns de locul în care a stat zidul după ce FC Botoşani a învins FCSB cu 1-0: „E imposibil”

Ştefan Târnovanu a recunoscut că echipa sa a făcut un meci slab în meciul cu FC Botoşani, dar a ţinut să îi atragă atenţia lui Sebastian Colţescu pentru faza din care a marcat Mitrov.

Portarul celor de la FCSB susţine că Sebastian Colţescu a pus zidul roş-albaştrilor la 12 metri de locul în care Mitrov a executat. Târnovanu spune că mingea trimisă de jucătorul celor de la FC Botoşani nu ar fi putut să ia înălţime şi să coboare, dacă distanţa dintre locul execuţiei şi zid s-ar fi respectat:

„Un meci slab făcut de noi. Nu am fost proaspeți , după minutul 60, 70 am fost foarte moi, nu ne-am mai creat ocazii. Puteam marca. Malcom a avut acea ocazie mare. Dacă noi nu am reușit să marcăm au facut-o ei.