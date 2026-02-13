Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: "Atât de supărat e" - Antena Sport

Situaţie foarte tensionată la FCSB. Ştefan Târnovanu vrea să primească hârtie de la Gigi Becali şi să fie lăsat să plece de la echipă, în contextul în care nu mai apără.

Cum suma cerută de Gigi Becali pentru el este de cinci milioane de euro, portarul speră să ajungă la un acord cu patronul FCSB pentru o sumă mai mică. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali, care îl şi impresariază. Mutarea ar urma să fie făcută în următoarea perioadă de mercato.

„A vorbit Dragoș, o să vorbesc și eu cu el. El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. ‘Dă-mi și mie o hârtie pe 2 milioane, pe 1,5 milioane, pe 2,5, pe 4. Dă-mi o hârtie, să pot și eu să plec’. Pentru că nu se știe nimic, la ce preț ar putea să plece Târnovanu.

Atât de supărat e că a venit să îmi spună chestia asta. I-am zis ‘Du-te la patron și rezolvă-ți problema. Eu nu pot. Te-am prezentat peste tot. 4-5 milioane nu dă lumea’. Asta e o problemă pe care trebuie să o rezolve singur.

(n.r. – La început părea să accepte decizie lui Gigi Becali) Acceptă, dar numai el știe cum acceptă. Ce să mai… Se antrenează cu puștiul, dar numai el știe cum se antrenează. Ce să mai discutăm? Să nu uităm că și Târnovanu, 3 ani de zile, a adus puncte FCSB-ului.