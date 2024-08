"Sunt din nou acasă!". Denis Alibec a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Gică Hagi şi ce obiectiv are la Farul - Antena Sport

„Sunt din nou acasă!”. Denis Alibec a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Gică Hagi şi ce obiectiv are la Farul

Denis Alibec a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Gică Hagi Denis Alibec, în tricoul Farului / AS.ro Denis Alibec a semnat cu Farul şi a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Gică Hagi. Internaţionalul român a oferit prima reacţie după ce a semnat contractul cu fosta campioană. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În vârstă de 33 de ani, Denis Alibec este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. El anunţase că în Liga 1 va mai juca numai pentru echipa „Regelui". Denis Alibec a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Gică Hagi Denis Alibec anunţă că a fost convins rapid de Gică Hagi şi că negocierile s-au încheiat rapid. „Sunt bucuros că sunt din nou acasă, am revenit cu gândul de a merge acolo sus, unde ne este locul. Sperăm să începem să câştigăm cât mai repede. Cu siguranţă este o nouă provocare, dar ştiu că putem să realizăm lucruri mari cu această echipă, cu domnul Hagi. Cu siguranţă vom arăta de ce suntem în stare.

(Cum au decurs discuţiile cu Mister?) Au fost foarte scurte. Mereu am ales Farul şi îl voi alege întotdeauna.

Să sperăm că voi face lucruri bune, cum am făcut şi în 2023 şi că îmi voi recăpăta pofta de a juca aici la Constanţa. Am vorbit cu câţiva dintre fani, sunt foarte bucuroşi că am revenit acasă şi sper să nu îi dezamăgesc.

Cu siguranţă vom câştiga multe meciuri„, a declarat Denis Alibec pentru site-ul oficial.

Denis Alibec ar putea debuta chiar împotriva FCSB-ului. Meciul din Ghencea, din etapa a 5-a a Ligii 1, va fi vineri, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Denis Alibec a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB Becali i-a ratat atât pe Louis Munteanu, care a semnat cu CFR Cluj, cât şi pe Denis Alibec, care a ales să meargă la Farul. Alibec a evoluat în trecut pentru FCSB, dar experienţa la roş-albaştri nu a fost cea pe care şi-o dorea. „Avem nevoie de un atacant, fie că e Louis Munteanu, fie că e Alibec. Denis a zis că e supărat, că au plâns mama și bunica lui când el a plecat de la FCSB. Eu nici nu mai țin minte. Să zică mersi! Dacă nu plângeau, o ținea pe jocuri pe calculator, nu își revenea. Despre Tănase, pot să vă zic sigur că nu rămâne acolo. Ar avea oferte din Rusia, dacă nu îi dau 100.000, nu se duce. Probabil va veni la noi. Tănase, încă doi atacanți, negociem și cu un fundaș central, poate un fundaș stânga, să vedem cu Kiki, de șase luni este discuția, dar nu am vrut să discut”, declara Gigi Becali despre atacantul naţionalei.