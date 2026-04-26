Suporterii lui Dinamo, scenografie superbă în memoria lui Mircea Lucescu. Imaginile afișate la derby-ul cu Rapid

Suporterii lui Dinamo s-au mobilizat înainte de derby-ul cu Rapid și au pregătit o scenografie superbă în memoria lui Mircea Lucescu, un antrenor care a făcut istorie la ambele cluburi bucureștene.
Înainte de startul partidei de pe Arena Națională, Peluza Cătălin Hîldan a ridicat o pânză unde era surprins chipul lui “Il Luce”, dar și o parte din jucătorii pe care regretatul selecționer i-a crescut.
Mircea Lucescu, omagiat de suporterii lui Dinamo la meciul cu Rapid
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid a pus față în față două formații unde Mircea Lucescu a cucerit trofee, motiv pentru care fanii alb-roșiilor au decis să îl omagieze pe fostul selecționer al României, decedat la 80 de ani pe 7 aprilie.
În momentul în care jucătorii celor două echipe au intrat pe teren, PCH și-a afișat scenografia prin care l-au surprins pe Lucescu “ghidându-și” șase dintre foștii săi jucători pe care i-a lansat în fotbalul mare. Pe lângă pânza cu chipul lui “Il Luce”, pe scenografie au mai apărut Gică Hagi, Ioan Andone, Florin Răducioiu, Andrea Pirlo, Diego Simeone și Fernandinho.
Peluza Cătălin Hîldan a afișat de asemenea și un banner emoționant dedicat lui Lucescu: “Ai construit măreția. Drum bun, Il Luce”.
Scenografia fanilor lui Dinamo s-a petrecut sub privirile lui Gică Hagi, noul selecționer al României, venit să urmărească partida dintre formația lui Zeljko Kopic și Rapid.
