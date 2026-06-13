Italia, ironizată de Gianni Infantino, după ratarea participării la Mondial: „Poate așa s-ar califica”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a glumit pe seama absenţei Italiei de la Cupa Mondială 2026, sugerând că printr-o potenţială creştere a numărului de echipe participante, de la 48 la 64, “s-ar putea califica”, după ce a ratat trei ediţii consecutive ale competiţiei.
“Deocamdată, ne bucurăm de această primă Cupă Mondială cu 48 de echipe. Poate Italia s-ar putea califica cu 64 de echipe. Aş putea extinde numărul la 228 pentru a vedea dacă se califică”, a spus Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune brazilian Caze TV, cu ocazia meciului de deschidere al CM 2026, dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0).
Italia, ironizată de Gianni Infantino, după ratarea participării la Campionatul Mondial
Aceste comentarii, făcute pe un ton vesel, au devenit virale în Italia vineri, după ce au fost relatate de diverse publicaţii sportive, stârnind critici la adresa preşedintelui FIFA.
Fanii italieni au considerat acest lucru nepotrivit şi lipsit de respect faţă de cvadrupla campioană mondială, care trece printr-o criză profundă după ce a fost eliminată la loviturile de departajare de Bosnia-Herţegovina în play-off-ul european şi ai căror suporteri sunt încă afectaţi de dezamăgirea de a vedea un nou turneul final începând fără Squadra Azzurra.
Comentariile lui Infantino au venit după ce a fost întrebat despre posibilitatea extinderii numărului de echipe care participă la Cupa Mondială în viitor.
Preşedintele FIFA a explicat că problema a fost ridicată în cadrul reuniunii Consiliului FIFA, deşi a subliniat că, deocamdată, organizaţia se concentrează pe prima ediţie a turneului cu 48 de echipe.
“Ideea este că, chiar şi cu 64 de echipe, nu am avea neapărat mai multe meciuri sau ar fi acelaşi număr de meciuri, dar cu o participare tot mai largă a selecţionatelor din întreaga lume. Nu ştiu”, a spus el.
Italia nu a mai participat la o Cupă Mondială de la ediţia din 2014, găzduită de Brazilia, unde a fost eliminată în faza grupelor, iar apoi a ratat trei turnee consecutive: Rusia 2018, Qatar 2022 şi Statele Unite, Mexic şi Canada 2026.
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