Italia, ironizată de Gianni Infantino, după ratarea participării la Mondial: „Poate așa s-ar califica”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a glumit pe seama absenţei Italiei de la Cupa Mondială 2026, sugerând că printr-o potenţială creştere a numărului de echipe participante, de la 48 la 64, “s-ar putea califica”, după ce a ratat trei ediţii consecutive ale competiţiei.

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“Deocamdată, ne bucurăm de această primă Cupă Mondială cu 48 de echipe. Poate Italia s-ar putea califica cu 64 de echipe. Aş putea extinde numărul la 228 pentru a vedea dacă se califică”, a spus Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune brazilian Caze TV, cu ocazia meciului de deschidere al CM 2026, dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0).

Italia, ironizată de Gianni Infantino, după ratarea participării la Campionatul Mondial

Aceste comentarii, făcute pe un ton vesel, au devenit virale în Italia vineri, după ce au fost relatate de diverse publicaţii sportive, stârnind critici la adresa preşedintelui FIFA.

Fanii italieni au considerat acest lucru nepotrivit şi lipsit de respect faţă de cvadrupla campioană mondială, care trece printr-o criză profundă după ce a fost eliminată la loviturile de departajare de Bosnia-Herţegovina în play-off-ul european şi ai căror suporteri sunt încă afectaţi de dezamăgirea de a vedea un nou turneul final începând fără Squadra Azzurra.

Comentariile lui Infantino au venit după ce a fost întrebat despre posibilitatea extinderii numărului de echipe care participă la Cupa Mondială în viitor.