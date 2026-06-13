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Qatar – Elveția (LIVE VIDEO, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel dezechilibrat la Cupa Mondială în California

Andrei Nicolae Publicat: 13 iunie 2026, 10:05

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Qatar – Elveția (LIVE VIDEO, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel dezechilibrat la Cupa Mondială în California

San Francisco Bay Area Stadium / Getty Images

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Qatar și Elveția își dau întâlnire pe San Francisco Bay Area Stadium în cea de-a doua partidă care se dispută în Grupa B de la Campionatul Mondial, la o zi distanță după ce Bosnia și Canada au remizat la Toronto. Duelul se anunță unul extrem de dezechilibrat ținând cont de rezultatele înregistrate de cele două naționale în ultima perioadă, dar și de valoarea loturilor cu care vin la turneul final.

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Partida din Grupa B din prima etapă de la Mondial dintre Qatar și Elveția se vede astăzi de la ora 22:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY și va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Qatar – Elveția (LIVE VIDEO, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Qatarul, dublă campioană a Asiei, participă pentru a doua oară la un Campionat Mondial și în premieră după ce a trecut prin calificări. La precedenta participare, cea din 2022, naționala din Golf a fost gazdă și nu a trebuit să evolueze în calificări.

Echipa antrenată de Julen Lopetegui nu este deloc în formă înainte de startul turneului, având o singură victorie în ultimele 10 partide, din septembrie 2025 încoace. În ultimele meciuri de pregătire, Qatar a pierdut cu Irlanda și a remizat cu modesta El Salvador.

De cealaltă parte, Elveția a înregistrat rezultate bune după calificarea la Mondial obțiunută fără să piardă și mai mult decât atât, fără să fie condusă într-un meci. În partidele de pregătire disputate chiar înainte de turneul din America de Nord, elevii lui Murat Yakin au învins la scor Iordania cu 4-1 și au remizat cu Australia, scor 1-1.

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Nu doar rezultatele și forma nu sunt de partea Qatarului înainte de meci, ci și cotele de piață. Conform transfermarkt.com, naționala asiatică valorează aproape 20 de milioane de euro, în timp ce cea europeană 332 de milioane.

În primul meci disputat în Etapa 1 din Grupa B, Canada și Bosnia au făcut egal, 1-1, într-un duel în care golgheterul Ligii 1, Jovo Lukic, a înscris.

Echipele probabile la Qatar – Elveția:

Qatar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior;

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Elveția: Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Aebischer, Vargas – Embolo;

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