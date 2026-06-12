Home | Fotbal | Liga 1 | Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Anderson Ceara

Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Anderson Ceara

Radu Constantin Publicat: 12 iunie 2026, 22:46

Comentarii
Pe ce bani l-a transferat Gigi Becali pe Anderson Ceara

Juri Cisotti si Anderson Ceará in meciul dintre FCSB si FK Csikszereda Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a bătut palma pentru primul transfer al verii, iar Anderson Ceara, mijlocaşul ofensiv al celor de la Csikszereda, urmează să fie noul jucător al trupei bucureştene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum s-a aflat şi pe ce bani a ajuns Gigi Becali la un acord cu Csikszereda. Dacă iniţial s-a spus că Becali a plătit 450.000 de euro, iar Csikszereda a păstrat 25 la sută dintr-un eventual transfer, latifundiarul a mărit în cele din urmă miza financiară. Astfel că, potrivit fanatik.ro, latifundiarul a platit nu mai puţin de 530.000 de euro pe fotbalist, iar Csikszereda păstrază 10 la sută dintr-un viitor transfer al brazilianului!

Cifrele lui Anderson Ceara la Csikszereda. Brazilianul a venit direct de la Santos în Liga 2 din România

Anderson Ceara ajunge la Csikszereda în urmă cu doi ani, când echipa era în liga secundă, iar fotbalistul venea de la Santos, liber de contract. În acest timp petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc acesta a evoluat în 81 de meciuri, a marcat 11 goluri şi a oferit 16 pase decisive.

Salariul cu care Anderson Ceara, care acum este în vacanţă, în ţara natală, urmează să fie de aproximativ 15.000 de euro lunar.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Observator
Ninsori, furtuni şi vijelii în plină vară. Mai multe zone din România, lovite de inundaţii
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
22:31

VIDEOJovo Lukic, gol fabulos în Canada – Bosnia!
22:23

LIVE VIDEOCanada – Bosnia 0-1, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Jovo Lukic deschide scorul
22:20

Neymar, situație critică înainte de Brazilia – Maroc! Starul lui Santos nu s-a antrenat. Ce scenarii se iau în calcul
22:16

Transferul s-a făcut! 3 milioane de euro pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali
22:00

Rodri a dat cărţile pe faţă când a fost întrebat despre eventuala plecare de la Manchester City
21:41

Interzis în Canada, Thomas Partey nu va juca în primul meci al Ghanei la turneul final
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 3 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 4 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale, LIVE pe AntenaPLAY! 5 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 6 VIDEOMexic – Africa de Sud 2-0! Gazdele Mondialului câștigă primul meci de la Mondial, în direct la Antena!
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”