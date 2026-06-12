„Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat

Jose Mourinho s-a întors la Real Madrid în această vară, la mai bine de un deceniu după ce a pregătit o echipă plină de nume mari din istoria fotbalului: Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil sau Karim Benzema.

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Printre „galacticii” aduși de Florentino Perez se afla și Kaka, Balonul de Aur din 2007, care însă nu a reușit să se impună la Real.

Kaka îl înțeapă pe Mourinho

Într-un interviu preluat de spaniolii de la AS, Kaka vorbește cu multă sinceritate despre motivele pentru care nu a reușit să se impună la Real Madrid.

„Perioada mea la Real Madrid a fost extrem de intensă din toate punctele de vedere, atât pe plan profesional, cât și personal. Am ajuns de la Milan considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, iar dacă acum cauți cele mai nereușite transferuri din istoria Realului, mă găsești pe mine alături de Hazard. Asta spune lumea. Kaká și Hazard. Problema mea la Madrid a fost, în primul rând, seria de accidentări, iar în al doilea rând alegerile antrenorului. Mourinho îi prefera pe Özil, Di María, Benzema și Cristiano. Eu eram acolo, luptam pentru un loc în echipă alături de ei. Erau foarte puține poziții disponibile și el a ales alți jucători. Acea perioadă a fost extrem de importantă pentru mine pentru că am încercat să îi demonstrez că merit mai multe minute și mai multă continuitate. Am făcut tot ce am putut. În același timp, mă confruntam cu o problemă personală legată de identitatea mea” a spus Kaka despre cei 4 ani în care a jucat la Real Madrid.

Mijlocașul brazilian a vorbit și despre cum a trecut peste acele momente dificile din carieră: „Mă întrebam adesea: Cine sunt eu? Cel mai bun jucător din lume sau unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria transferurilor lui Real Madrid? Credința a avut un rol uriaș în acea perioadă. Nu eram nici unul, nici celălalt. Eram un fiu al lui Dumnezeu. Credința mi-a definit identitatea. Dumnezeu mă iubea indiferent de situație. La Milan am avut succes și am simțit că am fost binecuvântat. Dacă la Madrid nu reușeam să performez, era ceva ce nu puteam controla în totalitate, dar Dumnezeu era în continuare alături de mine și eram în continuare binecuvântat. Din punct de vedere emoțional și personal, în acei patru ani am trăit de toate. A fost o perioadă incredibilă” a mai spus Kaka.