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„Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat

Sebastian Ujica Publicat: 12 iunie 2026, 17:54

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Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat

Kaka a ajuns la Real Madrid în 2009 / Getty Images)

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Jose Mourinho s-a întors la Real Madrid în această vară, la mai bine de un deceniu după ce a pregătit o echipă plină de nume mari din istoria fotbalului: Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil sau Karim Benzema.

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Printre „galacticii” aduși de Florentino Perez se afla și Kaka, Balonul de Aur din 2007, care însă nu a reușit să se impună la Real.

Kaka îl înțeapă pe Mourinho

Într-un interviu preluat de spaniolii de la AS, Kaka vorbește cu multă sinceritate despre motivele pentru care nu a reușit să se impună la Real Madrid.

„Perioada mea la Real Madrid a fost extrem de intensă din toate punctele de vedere, atât pe plan profesional, cât și personal. Am ajuns de la Milan considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, iar dacă acum cauți cele mai nereușite transferuri din istoria Realului, mă găsești pe mine alături de Hazard. Asta spune lumea. Kaká și Hazard. Problema mea la Madrid a fost, în primul rând, seria de accidentări, iar în al doilea rând alegerile antrenorului. Mourinho îi prefera pe Özil, Di María, Benzema și Cristiano. Eu eram acolo, luptam pentru un loc în echipă alături de ei. Erau foarte puține poziții disponibile și el a ales alți jucători. Acea perioadă a fost extrem de importantă pentru mine pentru că am încercat să îi demonstrez că merit mai multe minute și mai multă continuitate. Am făcut tot ce am putut. În același timp, mă confruntam cu o problemă personală legată de identitatea mea” a spus Kaka despre cei 4 ani în care a jucat la Real Madrid.

Mijlocașul brazilian a vorbit și despre cum a trecut peste acele momente dificile din carieră: „Mă întrebam adesea: Cine sunt eu? Cel mai bun jucător din lume sau unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria transferurilor lui Real Madrid? Credința a avut un rol uriaș în acea perioadă. Nu eram nici unul, nici celălalt. Eram un fiu al lui Dumnezeu. Credința mi-a definit identitatea. Dumnezeu mă iubea indiferent de situație. La Milan am avut succes și am simțit că am fost binecuvântat. Dacă la Madrid nu reușeam să performez, era ceva ce nu puteam controla în totalitate, dar Dumnezeu era în continuare alături de mine și eram în continuare binecuvântat. Din punct de vedere emoțional și personal, în acei patru ani am trăit de toate. A fost o perioadă incredibilă” a mai spus Kaka.

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Relația cu Florentino Perez și cu Cristiano Ronaldo

Deși transferul la Real Madrid nu a fost succesul așteptat, Kaka spune că a avut o relație foarte bună cu Florentino Perez: „Îmi place să îl revăd pe Florentino, pe foștii colegi și pe oamenii care încă lucrează la club. Mereu mă fac să mă simt binevenit și îmi spun că acesta va fi întotdeauna clubul meu. În ziua în care am plecat de la Real Madrid, Florentino m-a chemat în biroul său și mi-a spus: Nu a mers așa cum ne-am fi dorit cu toții, dar sunt foarte fericit că ai jucat pentru noi. Ai fost mereu profesionist și integru. Nu ai vorbit niciodată de rău antrenorul, clubul sau pe cineva de aici.

Așa a fost. Nu am spus niciodată nimic rău și nici nu mă veți auzi făcând-o. A trebuit să trec prin acea experiență. Astăzi sunt foarte fericit cu omul care am devenit și, într-o anumită măsură, se datorează și acelei perioade” povestește Kaka.

Kaka a fost transferat de Real Madrid în 2009, în aceeași vară în care la Madrid a ajuns și Cristiano Ronaldo. Brazilianul explică felul în care CR7 a ajuns să scrie istorie la Real.

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„Am jucat patru ani alături de el. Este un om extraordinar și un coleg excelent. Vorbeam portugheză și eram mereu împreună cu grupul portughezilor: Marcelo, Pepe, Carvalho și Cristiano. Era o atmosferă fantastică. Cristiano are propria sa mentalitate. Este obsedat să își depășească recordurile și să marcheze tot mai multe goluri. Este incredibil. Îl înțeleg perfect. Muncește pentru asta în fiecare zi.

Eu văd lucrurile puțin diferit. Încerc să mă îmbunătățesc, să devin mai bun, dar accept și faptul că există multe lucruri pe care nu le pot controla. Cristiano a fost o sursă de inspirație. Este extraordinar să ai astfel de jucători în echipă. Ne rezolva foarte multe probleme. Când ai un fotbalist de asemenea nivel, totul devine mai simplu. A fost incredibil să joc alături de el” a încheiat Kaka.

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