Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. E așteptat să semneze: „Azi vor ateriza”

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. E așteptat să semneze: „Azi vor ateriza”

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 10:16

Comentarii
Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. E așteptat să semneze: Azi vor ateriza”

Neluţu Varga, în timpul unui meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. Patronul clujenilor a ajuns la un acord cu portughezul Antonio Folha, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluțu Varga a dezvăluit că tehnicianul lusitan va ateriza azi la Cluj, urmând să fie prezentat oficial la CFR cel mai târziu luni.

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj

Patronul trupei din Gruia a mai transmis că Iuliu Mureșan, președintele echipei, va fi alături de Antonio Folha la prezentarea oficială.

Astăzi vor ateriza la Cluj noul antrenor și restul staff-ului. Toți vin din Portugalia. Ori astăzi, ori luni, Iuliu Mureșan va prezenta noul antrenor de la CFR.

Tocmai de aceea ei vin de astăzi, ca să se pregătească și luni să fie la reunire și apoi să plece în cantonamentul din Slovenia. Deci nu este nicio problemă”, a declarat Neluțu Varga, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cine este Antonio Folha

Antonio Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.

Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.

Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.

Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazareLocul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
Observator
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale
Fanatik.ro
Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale
11:16

Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial: „Nu ați văzut meciurile?”
10:49

Italia, ironizată de Gianni Infantino, după ratarea participării la Mondial: „Poate așa s-ar califica”
10:33

Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el”
10:05

Qatar – Elveția (LIVE VIDEO, 22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel dezechilibrat la Cupa Mondială în California
10:01

EXCLUSIVGabi Tamaș și-a ales favorita la Campionatul Mondial. Dan Alexa, surprins după primele meciuri: „Mă așteptam la altceva”
9:33

Mână de ajutor pentru Inter! Jucătorul dorit insistent de Chivu a primit vestea de la clubul său
Vezi toate știrile
1 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 2 Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României 3 Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat 4 „Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat 5 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY! 6 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta