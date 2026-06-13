Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. E așteptat să semneze: „Azi vor ateriza”

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. Patronul clujenilor a ajuns la un acord cu portughezul Antonio Folha, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.
Neluțu Varga a dezvăluit că tehnicianul lusitan va ateriza azi la Cluj, urmând să fie prezentat oficial la CFR cel mai târziu luni.
Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj
Patronul trupei din Gruia a mai transmis că Iuliu Mureșan, președintele echipei, va fi alături de Antonio Folha la prezentarea oficială.
„Astăzi vor ateriza la Cluj noul antrenor și restul staff-ului. Toți vin din Portugalia. Ori astăzi, ori luni, Iuliu Mureșan va prezenta noul antrenor de la CFR.
Tocmai de aceea ei vin de astăzi, ca să se pregătească și luni să fie la reunire și apoi să plece în cantonamentul din Slovenia. Deci nu este nicio problemă”, a declarat Neluțu Varga, conform digisport.ro.
Cine este Antonio Folha
Antonio Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.
Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.
Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.
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