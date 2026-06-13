Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. E așteptat să semneze: „Azi vor ateriza”

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj. Patronul clujenilor a ajuns la un acord cu portughezul Antonio Folha, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

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Neluțu Varga a dezvăluit că tehnicianul lusitan va ateriza azi la Cluj, urmând să fie prezentat oficial la CFR cel mai târziu luni.

Neluțu Varga a făcut anunțul despre noul antrenor de la CFR Cluj

Patronul trupei din Gruia a mai transmis că Iuliu Mureșan, președintele echipei, va fi alături de Antonio Folha la prezentarea oficială.

„Astăzi vor ateriza la Cluj noul antrenor și restul staff-ului. Toți vin din Portugalia. Ori astăzi, ori luni, Iuliu Mureșan va prezenta noul antrenor de la CFR.

Tocmai de aceea ei vin de astăzi, ca să se pregătească și luni să fie la reunire și apoi să plece în cantonamentul din Slovenia. Deci nu este nicio problemă”, a declarat Neluțu Varga, conform digisport.ro.