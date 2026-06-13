Atacantul dorit de Gigi Becali, așteptat să semneze cu altă echipă. Concurență serioasă pentru FCSB

Gigi Becali pregătește transferurile pentru sezonul viitor, la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat, în mai multe rânduri, că vrea să aducă șase noi jucători în lotul condus de Marius Baciu.

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Pe lista roș-albaștrilor și-a făcut apariția și Shon Weissman, un atacantul de 30 de ani, liber de contract după despărțirea de austriecii de la FC Blau-Weiss Linz.

Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB poate semna cu altă echipă

Gigi Becali vrea să-i aducă un adversar pe post lui Daniel Bîrligea, în această vară, iar Weissman este urmărit de roș-albaștri.

Totuși, FCSB nu e singura echipă care a pus ochii pe Weissman. Și Beitar Ierusalim îl dorește pe atacantul israelian, cotat la suma de 750.000 de euro. Formația din prima ligă din Israel a trimis deja o ofertă oficială pentru transferul vârfului.

Weissman încă nu e decis să semneze cu formația din țara sa natală. Jurnaliștii din Israel au subliniat că atacantul își dorește să mai prindă un contract în Europa, deși e așteptat de cei de la Beitar Ierusalim să semneze.