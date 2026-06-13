Atacantul dorit de Gigi Becali, așteptat să semneze cu altă echipă. Concurență serioasă pentru FCSB

Gigi Becali pregătește transferurile pentru sezonul viitor, la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat, în mai multe rânduri, că vrea să aducă șase noi jucători în lotul condus de Marius Baciu.
Pe lista roș-albaștrilor și-a făcut apariția și Shon Weissman, un atacantul de 30 de ani, liber de contract după despărțirea de austriecii de la FC Blau-Weiss Linz.
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB poate semna cu altă echipă
Gigi Becali vrea să-i aducă un adversar pe post lui Daniel Bîrligea, în această vară, iar Weissman este urmărit de roș-albaștri.
Totuși, FCSB nu e singura echipă care a pus ochii pe Weissman. Și Beitar Ierusalim îl dorește pe atacantul israelian, cotat la suma de 750.000 de euro. Formația din prima ligă din Israel a trimis deja o ofertă oficială pentru transferul vârfului.
Weissman încă nu e decis să semneze cu formația din țara sa natală. Jurnaliștii din Israel au subliniat că atacantul își dorește să mai prindă un contract în Europa, deși e așteptat de cei de la Beitar Ierusalim să semneze.
Situația atacantului este atent monitorizată de cei de la FCSB. Weissman este nevoit să ia o decizie finală cât mai repede, cei de la Beitar Ierusalim așteptând un răspuns din partea acestuia în următoarea perioadă.
„Se așteaptă evoluții în ceea ce privește transferul lui Shon Weissman”, a notat presa din Israel, despre Shon Weissman.
Shon Weismann, atacantul pe care FCSB îl vrea
Jucătorul din Israel a fost în ultima stagiune în Austria, la FC Blau-Weiss Linz, iar acum se află la final de contract cu echipa şi îşi caută un angajament nou. Interesul pentru semnătura sa este din partea mai multor grupări. Pe lângă FCSB, pe Weismann îl mai vor Beitar Ierusalim, din ţara natală, dar şi Wolfsberger, din prima ligă austriacă, scriu cei de la Ynet.
De-a lungul carierei, atacantul a bifat mai multe formaţii din campionate de top. El a fost în Spania, la Granada şi Real Valladolid, dar şi în Italia, la Salernitana. Cel mai bun sezon l-a avut la Wolfsberger, unde în sezonul 2019-2020 a marcat de 37 de ori în 40 de meciuri, reuşind şi 8 pase decisive.
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