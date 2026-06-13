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Ce „talisman” norocos are jucătorul Spaniei la Campionatul Mondial: „L-am avut și la EURO”

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 11:55

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Ce talisman” norocos are jucătorul Spaniei la Campionatul Mondial: L-am avut și la EURO”
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Marc Cucurella are un „talisman” norocos la Campionatul Mondial 2026. Jucătorul naționalei Spaniei a dezvăluit ce i-a purtat noroc la EURO 2024, unde ibericii au cucerit marele trofeu.

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Spania se pregătește de debutul la Campionatul Mondial. Naționala lui Luis de la Fuente se va duela cu Insulele Capului Verde luni, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Marc Cucurella și „talismanul” norocos pentru Campionatul Mondial

Marc Cucurella a oferit un interviu, înaintea meciului cu Insulele Capului Verde, dezvăluind și ce îi poartă noroc la Mondial. Fundașul Spaniei a transmis că tricoul de pijama al soției sale l-a însoțit la EURO 2024, sperând să aibă același „efect” și în această vară.

„(N.r. Ți-ai adus vreun lucru special pentru Campionatul Mondial) Am adus multe lucruri. Am câteva brelocuri pe care mi le-au făcut copiii mei. Port și tricoul de pijama al soției mele, care m-a însoțit și la Campionatul European. L-am pus din nou în bagaj să văd dacă aduce același noroc”, a declarat Marc Cucurella, conform marca.com.

Marc Cucurella a făcut și o promisiune curajoasă pentru cazul în care ibericii vor câştiga titlul mondial: “Dacă vom câştiga Cupa Mondială, îmi voi face un tatuaj cu chipul lui Luis de la Fuente (n, r. – selecţionerul Spaniei)“, a declarat el.

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Declaraţia este una curajoasă în contextul în care Spania, campioana Europei din 2024, se numără printre favorite la titlu. Spaniolii joacă în Grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită şi Uruguay.

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