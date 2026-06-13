Ce „talisman” norocos are jucătorul Spaniei la Campionatul Mondial: „L-am avut și la EURO”

Marc Cucurella are un „talisman” norocos la Campionatul Mondial 2026. Jucătorul naționalei Spaniei a dezvăluit ce i-a purtat noroc la EURO 2024, unde ibericii au cucerit marele trofeu.

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Spania se pregătește de debutul la Campionatul Mondial. Naționala lui Luis de la Fuente se va duela cu Insulele Capului Verde luni, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Marc Cucurella și „talismanul” norocos pentru Campionatul Mondial

Marc Cucurella a oferit un interviu, înaintea meciului cu Insulele Capului Verde, dezvăluind și ce îi poartă noroc la Mondial. Fundașul Spaniei a transmis că tricoul de pijama al soției sale l-a însoțit la EURO 2024, sperând să aibă același „efect” și în această vară.

„(N.r. Ți-ai adus vreun lucru special pentru Campionatul Mondial) Am adus multe lucruri. Am câteva brelocuri pe care mi le-au făcut copiii mei. Port și tricoul de pijama al soției mele, care m-a însoțit și la Campionatul European. L-am pus din nou în bagaj să văd dacă aduce același noroc”, a declarat Marc Cucurella, conform marca.com.

Marc Cucurella a făcut și o promisiune curajoasă pentru cazul în care ibericii vor câştiga titlul mondial: “Dacă vom câştiga Cupa Mondială, îmi voi face un tatuaj cu chipul lui Luis de la Fuente (n, r. – selecţionerul Spaniei)“, a declarat el.