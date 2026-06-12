Transferul s-a făcut! 3 milioane de euro pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali

FCSB a încercat să fure startul în campania de mercato și să bifeze o primă lovitură, însă jucătorul a avut alte planuri și după negocieri intense a ales să accepte o altă ofertă.

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Stefan Pirgic, mijlocașul sârb al celor de la Zeleznicar Pancevo, care a fost în discuții cu FCSB de mai multe săptămâni, a preferat să meargă la Viktoria Plzen, de unde a primit o ofertă mai consistentă.

Transferul se face pe nu mai puţin de 3 milioane de euro, iar Zeleznicar va păstra un procent de 10% dintr-un eventual viitor transfer.

FCSB a oferit doar 1 milion de euro pe fotbalist, dar propunerea a fost declinată. Astfel, Stefan Pirgic a devenit cel mai scump transfer realizat de Zeleznicar din istoria clubului.