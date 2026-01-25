Toată lumea pentru play-off! Fanii au venit să dezăpezească terenul de antrenament al echipei din Liga 1 - Antena Sport

Oţelul Galaţi va juca luni împortiva celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Vremea le-a dat bătăi de cap gălăţenilor înaintea acestei partide, terenul de antrenament fiind acoperit de zăpadă.
În ciuda frigului, echipa lui Laszlo Balint a primit o mână de ajutor din partea fanilor. Cu o zi înaintea meciului contra formaţiei din Miercurea Ciuc, suporterii gălăţeni au venit la terenul de antrenament pentru a înlătura zăpada.
Fanii Oţelului au dezăpezit terenul de antrenament al echipei
“Suporterii din Peluza Nord dau mână de ajutor la deszăpezirea terenului de antrenament, pentru ca echipa să se poată pregăti în condiții bune pentru meciul de mâine”, a anunţat Oţelul Galaţi, pe contul de Facebook.
Din cauza condiţiilor meteo, cei de la Oţelul Galaţi au fost nevoiţi să apeleze la un teren sintetic, în balon, pentru a pregăti partida cu Csikszereda, de luni.
Oţelul Galaţi se află pe locul 8 în Liga 1, cu 33 de puncte după 22 de etape şi continuă lupta pentru play-off. De partea cealaltă, Csikszereda se află pe locul 14 în Liga 1, cu 19 puncte. Echipa lui Robert Ilyeş are însă moralul ridicat, după ce s-a impus etapa trecută în meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani.
