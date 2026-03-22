Transfer uriaș în Liga 1: „De la 3 milioane în sus” Jucătorul căruia i-a explodat cota

Una dintre marile surprize ale acestui sezon de Liga 1 a fost FC Argeș, cea care a reușit calificarea în play-off, la primul sezon după revenirea în Liga 1. Iar cel mai bine cotat jucător din lotul echipei este puștiul de 21 de ani, Mario Tudose.

I s-a triplat cota în acest sezon

Internaționalul român de tineret, Tudose este deținut în coproprietate de FC Argeș și Benfica. Astfel, argeșenii vor ca suma de transfer să treacă de 3 milioane de euro, ca ei să primească jumătate.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off că și cota băieților noștri a crescut. În timpul sezonului regular vorbeam despre o nou promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off.

Prețul său (nr al lui Mario Tudose) de transfer este de la 3 milioane de euro în sus. Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții” a declarat Dani Coman pentru Digi Sport.

Conform Transfermarkt, cota lui Mario Tudose a crescut de la 350.000 de euro până la 1 milion de euro.