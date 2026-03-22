Transfer uriaș în Liga 1: „De la 3 milioane în sus” Jucătorul căruia i-a explodat cota

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 23:45

Mario Tudose si Florin Lucian Tănase in meciul de fotbal dintre FC Arges si FCSB / SPORT PICTURES

Una dintre marile surprize ale acestui sezon de Liga 1 a fost FC Argeș, cea care a reușit calificarea în play-off, la primul sezon după revenirea în Liga 1. Iar cel mai bine cotat jucător din lotul echipei este puștiul de 21 de ani, Mario Tudose.

I s-a triplat cota în acest sezon

Internaționalul român de tineret, Tudose este deținut în coproprietate de FC Argeș și Benfica. Astfel, argeșenii vor ca suma de transfer să treacă de 3 milioane de euro, ca ei să primească jumătate.

„Este normal după această calificare a noastră în play-off că și cota băieților noștri a crescut. În timpul sezonului regular vorbeam despre o nou promovată, dar acum noi am ajuns și în play-off.

Prețul său (nr al lui Mario Tudose) de transfer este de la 3 milioane de euro în sus. Tudose va rămâne la echipă cel puțin până la vară. Nu există nicio ofertă scrisă, deși sunt echipe interesate, suntem doar la stadiul de discuții” a declarat Dani Coman pentru Digi Sport.

Conform Transfermarkt, cota lui Mario Tudose a crescut de la 350.000 de euro până la 1 milion de euro.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Observator
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
Fanatik.ro
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
0:27 23 mart.

VIDEOBraga – Porto 1-2. Liderul din Liga Portugal face un pas mare către titlu
23:56

Real Madrid – Atletico 3-2. Goluri de poveste și o victorie în inferioritate numerică pentru echipa lui Arbeloa
23:48

Șocul zilei la ATP Miami! Carlos Alcaraz, eliminat în turul al treilea
23:40

Fiorentina – Inter 1-1. Cristi Chivu a ratat şansa de a se distanţa de AC Milan
23:20

Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF
23:03

Final dramatic pentru Răzvan Lucescu. A pierdut în minutul 90+5
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 3 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 4 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 5 VIDEOMomente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul 6 Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav