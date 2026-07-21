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Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu un jucător care a participat la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 14:36

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Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu un jucător care a participat la Campionatul Mondial

Gigi Becali, pe Arena Naţională, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

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Gigi Becali va realiza un nou transfer la FCSB. Roș-albaștrii au bătut palma cu un fundaș central, care a participat la Campionatul Mondial încheiat recent.

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FCSB se confruntă cu probleme la nivelul fundașilor centrali, în acest start de sezon. Siyabonga Ngezana va lipsi până în toamnă, iar în privința lui Mihai Popescu, roș-albaștrii se tem de o posibilă recidivă, după ce el a avut ruptură de ligamentelor încrucișate, în sezonul trecut.

Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali va aduce un nou fundaș central

Mihai Popescu va efectua mai multe investigații la finalul acestei săptămâni, însă cei de la FCSB au decis să aducă un nou fundaș central, indiferent de cât de gravă va fi accidentarea stopperului român.

Conform golazo.ro, fundașul care va ajunge la FCSB în următoarele zile este Dylan Batubinsika, fundaș care s-a aflat în lotul celor de la RD Congo, națională eliminată cu greu de Anglia în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Dylan Batubinsika a fost rezerva titularilor Mbemba (Lille) – Tuanzebe (Burnley), pe parcursul turneului final. Până la participarea la Campionatul Mondial, fundașul a strâns 15 selecții la naționala africană, reușind să marcheze și un gol.

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Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de AE Larisa. El a fost crescut în academia celor de la PSG, fiind transferat de Antwerp în 2017. Patru ani mai târziu, Famalicao și-a asigurat serviciile fundașului central, care ulterior a mai evoluat la Maccabi Haiga și Saint-Etienne, înainte să semneze cu AE Larisa, în iarnă.

În sezonul 2022-2023, noul jucător al FCSB-ului a bifat cinci meciuri în grupele Champions League, cu Maccabi Haifa. El a evoluat, la vremea respectivă, în „dubla” cu Juventus și în cea cu PSG, cât și într-unul dintre cele două meciuri cu Benfica.

Batubinsika a juca împotriva unor nume uriașe care se aflau în echipa celor de la PSG, în sezonul respectiv, anume Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Neymar. Maccabi Haifa a fost învinsă clar de francezi în ambele dueluri, scor 1-3, respectiv 2-7.

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După transferul lui Batubinsika, FCSB va avea în lot cinci fundași centrali. Stopperul din RD Congo se va lupta pentru un loc în primul 11 cu Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Andre Duarte și Mihai Popescu.

Până în acest moment, FCSB a oficializat trei transferuri. Fundașul Ronny Labonne, mijlocașul Eddy Gnahore și extrema Aymen Boutoutaou au semnat cu formația lui Gigi Becali.

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