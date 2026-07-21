Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu un jucător care a participat la Campionatul Mondial

Gigi Becali, pe Arena Naţională, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Gigi Becali va realiza un nou transfer la FCSB. Roș-albaștrii au bătut palma cu un fundaș central, care a participat la Campionatul Mondial încheiat recent.

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FCSB se confruntă cu probleme la nivelul fundașilor centrali, în acest start de sezon. Siyabonga Ngezana va lipsi până în toamnă, iar în privința lui Mihai Popescu, roș-albaștrii se tem de o posibilă recidivă, după ce el a avut ruptură de ligamentelor încrucișate, în sezonul trecut.

Un nou transfer la FCSB. Gigi Becali va aduce un nou fundaș central

Mihai Popescu va efectua mai multe investigații la finalul acestei săptămâni, însă cei de la FCSB au decis să aducă un nou fundaș central, indiferent de cât de gravă va fi accidentarea stopperului român.

Conform golazo.ro, fundașul care va ajunge la FCSB în următoarele zile este Dylan Batubinsika, fundaș care s-a aflat în lotul celor de la RD Congo, națională eliminată cu greu de Anglia în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Dylan Batubinsika a fost rezerva titularilor Mbemba (Lille) – Tuanzebe (Burnley), pe parcursul turneului final. Până la participarea la Campionatul Mondial, fundașul a strâns 15 selecții la naționala africană, reușind să marcheze și un gol.