Neluțu Varga i-a stabilit prețul jucătorului dorit de Craiova de la CFR Cluj

Universitatea Craiova și-a manifestat zilele trecute interesul în a-l transfera pe Meriton Korenica, însă oferta înaintată de campioana României a fost sub prețul așteptat de Neluțu Varga.

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Acum, finanțatorul din Gruia a stabilit care este suma minimă pentru care ar accepta să se despartă de kosovarul cotat în prezent la trei milioane de euro.

Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Meriton Korenica

După ce a rezolvat o parte din problemele financiare urgente ale CFR-ului, Neluțu Varga continuă să încerce să facă rost de bani pentru a asigura supraviețuirea echipei.

Cel mai simplu mod de a face asta este prin vânzarea de jucători, iar finanțatorul din Gruia a stabilit prețul unuia dintre cei mai importanți din lot, dorit de Universitatea Craiova.

Gsp.ro anunță că Meriton Korenica ar putea pleca de la ardeleni pentru un milion de euro, dar Varga ar fi dispus să îl cedeze și cu 800.000 de euro, dacă va reține și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.