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L’Equipe: „Semnează cu FCSB în România!” Noi informaţii despre ultimul transfer făcut de Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 17:22

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LEquipe: „Semnează cu FCSB în România! Noi informaţii despre ultimul transfer făcut de Gigi Becali

Gigi Becali - Hepta

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Dylan Batubinsika este foarte aproape să semneze cu FCSB. Anunţul a fost făcut jurnalistul Loic Tanzi, de la L’Equipe.

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”Dylan Batubinsika, fostul jucător al lui Saint-Etienne, semnează cu FCSB în România”, notează francezul. Batubinsika a fost prezent la Cupa Mondială, în lotul celor de la RD Congo, națională eliminată cu greu de Anglia în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Dylan Batubinsika este foarte aproape să semneze cu FCSB
Dylan Batubinsika este foarte aproape să semneze cu FCSB

Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de AE Larisa. El a fost crescut în academia celor de la PSG, fiind transferat de Antwerp în 2017. Patru ani mai târziu, Famalicao și-a asigurat serviciile fundașului central, care ulterior a mai evoluat la Maccabi Haiga și Saint-Etienne, înainte să semneze cu AE Larisa, în iarnă.

În sezonul 2022-2023, noul jucător al FCSB-ului a bifat cinci meciuri în grupele Champions League, cu Maccabi Haifa. El a evoluat, la vremea respectivă, în „dubla” cu Juventus și în cea cu PSG, cât și într-unul dintre cele două meciuri cu Benfica.

Batubinsika a juca împotriva unor nume uriașe care se aflau în echipa celor de la PSG, în sezonul respectiv, anume Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Neymar. Maccabi Haifa a fost învinsă clar de francezi în ambele dueluri, scor 1-3, respectiv 2-7.

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