L’Equipe: „Semnează cu FCSB în România!” Noi informaţii despre ultimul transfer făcut de Gigi Becali

Dylan Batubinsika este foarte aproape să semneze cu FCSB. Anunţul a fost făcut jurnalistul Loic Tanzi, de la L’Equipe.

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”Dylan Batubinsika, fostul jucător al lui Saint-Etienne, semnează cu FCSB în România”, notează francezul. Batubinsika a fost prezent la Cupa Mondială, în lotul celor de la RD Congo, națională eliminată cu greu de Anglia în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de AE Larisa. El a fost crescut în academia celor de la PSG, fiind transferat de Antwerp în 2017. Patru ani mai târziu, Famalicao și-a asigurat serviciile fundașului central, care ulterior a mai evoluat la Maccabi Haiga și Saint-Etienne, înainte să semneze cu AE Larisa, în iarnă.

În sezonul 2022-2023, noul jucător al FCSB-ului a bifat cinci meciuri în grupele Champions League, cu Maccabi Haifa. El a evoluat, la vremea respectivă, în „dubla” cu Juventus și în cea cu PSG, cât și într-unul dintre cele două meciuri cu Benfica.

Batubinsika a juca împotriva unor nume uriașe care se aflau în echipa celor de la PSG, în sezonul respectiv, anume Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Neymar. Maccabi Haifa a fost învinsă clar de francezi în ambele dueluri, scor 1-3, respectiv 2-7.