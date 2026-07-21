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Mesajul lui Kader Keita după ce s-a despărţit de Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iulie 2026, 16:31

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Mesajul lui Kader Keita după ce s-a despărţit de Rapid!

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

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Kader Keita (25 de ani) a transmis un mesaj pe reţelele sociale, după ce s-a despărţit de Rapid. Mesajul mijlocaşului a fost pentru fanii rapidişti, cărora le-a mulţumit pentru suport.

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Cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Kader Keita a ajuns la un acord cu clubul din Giuleşti pentru rezilierea contractului.

Mesajul lui Kader Keita după despărţirea de Rapid

Aș dori doar să vă mulțumesc, dragi suporteri, pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în timpul petrecut aici la FC Rapid, atât în ​​momente bune, cât și în momente dificile. Vă mulțumesc și vouă, coechipierilor mei, pentru tot și vă urez mult succes în noul sezon. FC Rapid va fi întotdeauna un moment definitoriu în cariera mea”, a transmis Kader Keita pe contul său de Instagram.

Kader Keita ar putea evolua în continuare în Liga 1. El fusese propus la FC Argeş, dar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a transmis că nu s-au purtat negocieri cu fotbalistul care e în prezent liber de contract.

Kader Keita, moment teribil în timp ce evolua la Rapid. A lovit pe trecerea de pietoni o femeie, care ulterior a decedat la spital

Kader Keita s-a aflat în centrul unui scandal de proporţii la începutul lunii martie, atunci când a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. El a fost ulterior plasat sub control judiciar. Cercetat iniţial pentru fugă de la locul accidentului, Kader Keita este în prezent judecat şi pentru ucidere din culpă, după ce victima a decedat.

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Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă. Fotbalistul se află sub control judiciar, iar procurorii cer instanţei de judecată menţinerea măsurii preventive. Fotbalistul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

La data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul Bucureşti, sector 2 şi, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părţii carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească”, se arată în documentele anchetatorilor.

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