Mesajul lui Kader Keita după ce s-a despărţit de Rapid!

Kader Keita (25 de ani) a transmis un mesaj pe reţelele sociale, după ce s-a despărţit de Rapid. Mesajul mijlocaşului a fost pentru fanii rapidişti, cărora le-a mulţumit pentru suport.

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Cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Kader Keita a ajuns la un acord cu clubul din Giuleşti pentru rezilierea contractului.

Mesajul lui Kader Keita după despărţirea de Rapid

„Aș dori doar să vă mulțumesc, dragi suporteri, pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în timpul petrecut aici la FC Rapid, atât în ​​momente bune, cât și în momente dificile. Vă mulțumesc și vouă, coechipierilor mei, pentru tot și vă urez mult succes în noul sezon. FC Rapid va fi întotdeauna un moment definitoriu în cariera mea”, a transmis Kader Keita pe contul său de Instagram.

Kader Keita ar putea evolua în continuare în Liga 1. El fusese propus la FC Argeş, dar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a transmis că nu s-au purtat negocieri cu fotbalistul care e în prezent liber de contract.

Kader Keita, moment teribil în timp ce evolua la Rapid. A lovit pe trecerea de pietoni o femeie, care ulterior a decedat la spital

Kader Keita s-a aflat în centrul unui scandal de proporţii la începutul lunii martie, atunci când a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. El a fost ulterior plasat sub control judiciar. Cercetat iniţial pentru fugă de la locul accidentului, Kader Keita este în prezent judecat şi pentru ucidere din culpă, după ce victima a decedat.