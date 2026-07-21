Conducerea Rapidului anunță noi transferuri după debutul perfect de sezon: „Suntem aproape”

Daniel Pancu a debutat cu victorie pe banca Rapidului la primul meci al sezonului din Liga 1, iar acum conducerea vrea să continue să-i aducă întăriri tehnicianului român.
Marius Bilașco a venit cu un anunț important pentru antrenorul nou venit în Giulești și a confirmat că va aduce minim doi jucători noi la formația alb-vișinie.
Marius Bilașco anunță minim două noi transferuri la Rapid
Mohammed Kamara, Vladan Bubanja, Jason Kodor, Daniel Graovac, Ștefan Senciuc și Alin Kumer Celik sunt jucătorii aduși de Rapid în această vară, dar ăsta este abia începutul la formația din Giulești.
Marius Bilașco a confirmat după succesul alb-vișiniilor cu Sepsi Sfântu Gheorghe că vor mai urma alte două transferuri pentru Daniel Pancu.
„Eu zic că suntem aproape, ne dorim să se întâmple cât mai repede. Obiectivul era să aducem cât mai repede, dar din anumite motive nu am reușit. Noi începem mai devreme, iar jucătorii valoroși așteaptă să vadă ce se mai întâmplă. Eu cred că minimum 2. Acesta e obiectiv, suntem conectați, suntem în legătură. Ne dorim să se facă cât mai repede.
Toți sunt jucători importanți în lotul Rapidului. Antrenorul decide este utilizat, cine este rezervă. Noi ne dorim ca toți jucătorii aduși să joace cât mai mult. Nimeni nu are locul garantat în echipă, trebuie să demonstreze asta pe parcurs.
Din afară, da, asta pot să vă spun. Noi ne dorim să aibă impact și să fie jucători care să joace cât mai mult pentru noi. E clar că un atacant ne lipsește în momentul de față. E foarte important atacantul. Orice jucător care va veni sper să fie bun pentru echipă”, a declarat Marius Bilașco, potrivit digisport.ro.
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