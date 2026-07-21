Real Madrid încearcă lovitura verii în mercato! Jucătorul Barcelonei, așteptat pe ”Bernabeu”

Naționala Spaniei a câștigat cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după ce a învins selecționata Argentinei, scor 1-0, grație golului marcat de Ferran Torres.

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Real Madrid ia în calcul o lovitură de proporții pe piața transferurilor și ar putea forța aducerea starului de la rivala Barcelona, care a dat marea lovitură în Statele Unite.

Real Madrid îl vrea pe jucătorul Barcelonei

Ferran Torres a fost eroul Spaniei în finala Campionatului Mondial cu Argentina, iar acum atacantul iberic are șansa de a prinde un transfer, după ce negocierile cu Barcelona au intrat într-un soi de impas.

Fotbalistul de 26 de ani a intrat pe lista celor de la Paris Saint Germain, dar este văzut și o variantă ideală la Atletico Madrid, în cazul în care va pleca Julian Alvarez.

Mai mult decât atât, cotidianul L’Equipe anunță că Real Madrid și l-ar dori pe jucătorul evaluat de Transfermarkt la 50 de milioane de euro. El a intrat în ultimul an de contract cu Barcelona.