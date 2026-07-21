Real Madrid încearcă lovitura verii în mercato! Jucătorul Barcelonei, așteptat pe ”Bernabeu”

Naționala Spaniei a câștigat cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după ce a învins selecționata Argentinei, scor 1-0, grație golului marcat de Ferran Torres.
Real Madrid ia în calcul o lovitură de proporții pe piața transferurilor și ar putea forța aducerea starului de la rivala Barcelona, care a dat marea lovitură în Statele Unite.
Real Madrid îl vrea pe jucătorul Barcelonei
Ferran Torres a fost eroul Spaniei în finala Campionatului Mondial cu Argentina, iar acum atacantul iberic are șansa de a prinde un transfer, după ce negocierile cu Barcelona au intrat într-un soi de impas.
Fotbalistul de 26 de ani a intrat pe lista celor de la Paris Saint Germain, dar este văzut și o variantă ideală la Atletico Madrid, în cazul în care va pleca Julian Alvarez.
Mai mult decât atât, cotidianul L’Equipe anunță că Real Madrid și l-ar dori pe jucătorul evaluat de Transfermarkt la 50 de milioane de euro. El a intrat în ultimul an de contract cu Barcelona.
- Valencia și Manchester City sunt celelalte echipe pentru care a evoluat Ferran Torres.
🚨 BREAKING: Real Madrid are interested in Ferran Torres and are keeping a keen eye on him. @lequipe pic.twitter.com/62aHPVimJf
— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 21, 2026
- Starul care a cucerit Cupa Mondială a ajuns pe lista Barcelonei! Cât ar putea costa transferul
- Decizia luată de Rodri în privinţa unui transfer la Real Madrid
- Real Madrid a stabilit condiții clare! Când vor demara „los blancos” negocierile pentru Michael Olise
- Atacantul de 77.000.000 de euro a fost propus la Barcelona!
- L’Equipe declanșează „bomba” în mercato! Michael Olise vrea să plece la Real Madrid