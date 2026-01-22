Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial - Antena Sport

Daniel Pancu bucuros, la un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

CFR Cluj a anunţat oficial transferul lui Mihai Popa (25 de ani)! Portarul vine de la Torino şi îl va înlocui pe Otto Hindrich (23 de ani), plecat la Legia Varşovia.

Mihai Popa a evoluat pentru CFR Cluj şi sezonul trecut, fiind împrumutat de la Torino. De data aceasta, formaţia din Gruia l-a transferat definitiv pe Popa.

Mihai Popa, prezentat oficial la CFR Cluj

Cotat la 500.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com, Mihai Popa nu a apărat deloc poarta lui FC Torino în acest sezon.

“👋🏻 Bine ai revenit, Mihai Popa!

🧤 Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa în Gruia! 🤝🏻