Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial - Antena Sport

CFR Cluj a anunţat oficial transferul lui Mihai Popa (25 de ani)! Portarul vine de la Torino şi îl va înlocui pe Otto Hindrich (23 de ani), plecat la Legia Varşovia.
Mihai Popa a evoluat pentru CFR Cluj şi sezonul trecut, fiind împrumutat de la Torino. De data aceasta, formaţia din Gruia l-a transferat definitiv pe Popa.
Mihai Popa, prezentat oficial la CFR Cluj
Cotat la 500.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com, Mihai Popa nu a apărat deloc poarta lui FC Torino în acest sezon.
“👋🏻 Bine ai revenit, Mihai Popa!
🧤 Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa în Gruia! 🤝🏻
🔙 În sezonul trecut, îmbrăcând tricoul echipei noastre, Popa a bifat 13 partide, reușind să mențină poarta intactă de cinci ori 🥅
🙏🏻 Mihai, îţi urăm mult succes şi cât mai multe reușite alături de echipa noastră! 🚂”, a transmis CFR Cluj pe contul de Facebook.
După plecarea lui Otto Hindrich, poarta CFR-ului a fost apărată de Octavian Vâlceanu (29 de ani). El a reuşit să nu primească gol în victoria CFR-ului, cu 1-0, cu Oţelul. După meci declara că nu se teme de concurenţă. CFR Cluj va juca duminică, de la ora 20:00, derby-ul cu FCSB, în deplasare. Ambele echipe au mare nevoie de puncte în lupta lor pentru play-off.
