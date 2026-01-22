Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial - Antena Sport

Închide meniul
Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial

Bogdan Stănescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 17:03

Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial

Daniel Pancu bucuros, la un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

CFR Cluj a anunţat oficial transferul lui Mihai Popa (25 de ani)! Portarul vine de la Torino şi îl va înlocui pe Otto Hindrich (23 de ani), plecat la Legia Varşovia.

Mihai Popa a evoluat pentru CFR Cluj şi sezonul trecut, fiind împrumutat de la Torino. De data aceasta, formaţia din Gruia l-a transferat definitiv pe Popa.

Mihai Popa, prezentat oficial la CFR Cluj

Cotat la 500.000 de euro de către site-ul transfermarkt.com, Mihai Popa nu a apărat deloc poarta lui FC Torino în acest sezon.

“👋🏻 Bine ai revenit, Mihai Popa!

🧤 Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa în Gruia! 🤝🏻

🔙 În sezonul trecut, îmbrăcând tricoul echipei noastre, Popa a bifat 13 partide, reușind să mențină poarta intactă de cinci ori 🥅

🙏🏻 Mihai, îţi urăm mult succes şi cât mai multe reușite alături de echipa noastră! 🚂”, a transmis CFR Cluj pe contul de Facebook.

După plecarea lui Otto Hindrich, poarta CFR-ului a fost apărată de Octavian Vâlceanu (29 de ani). El a reuşit să nu primească gol în victoria CFR-ului, cu 1-0, cu Oţelul. După meci declara că nu se teme de concurenţă. CFR Cluj va juca duminică, de la ora 20:00, derby-ul cu FCSB, în deplasare. Ambele echipe au mare nevoie de puncte în lupta lor pentru play-off.

Citește și:
