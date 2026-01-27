Universitatea Cluj și-a adus jucător de Champions League! Cine este fotbalistul care ajunge la „șepcile roșii” - Antena Sport

Universitatea Cluj este decisă să lupte până în pânzele albe pentru a prinde un loc de play-off, iar pentru asta, cei din conducerea clubului au bătut palma cu un jucător care a evoluat în actuala ediție de UEFA Champions League.
Este vorba despre Jug Stanojev, cel care urmează să își rezilieze contractul cu cei de la Kairat Almaty, echipă de unde a venit și Ofri Arad, ultimul transfer al celor de la FCSB.
Universitatea Cluj a bătut palma cu Jug Stanojev
Universitatea Cluj a început să semene din nou cu formația din sezonul precedent, venirea lui Cristiano Bergodi aducând echilibru și rezultate pentru gruparea de pe Cluj Arena.
Acum, „șepcile roșii” joacă tare pentru play-off, iar conducerea a convins un jucător cotat la 700.000 de euro să vină în Liga 1. Potrivit gsp.ro, Jug Stanojev ar urma să semneze cu Universitatea.
Sârbul care evoluează pe postul de mijlocaș dreapta va semna din postura de jucător liber de contract, el urmând să se despartă de Kairat Almay, formația cu care a jucat sezonul acesta în UEFA Champions League.
- Steaua Roșie Belgrad, Graficar, FK TSC și Spartak Subotica sunt echipele pentru care a evoluat
- 48 de meciuri, 3 goluri și 5 assist-uri sunt cifrele sale la Kairat Almaty
