„Ușor-ușor, ajungem la nivelul dorit” Kopic zâmbește din nou, după egalul cu Argeș. Ce spune despre Pușcaș

FC Argeș și Dinamo au încheiat la egalitate meciul de sâmbătă seară din play-off-ul Ligii 1. Gazdele au condus cu 1-0, însă Gnahore a egalat pentru bucureșteni cu un sfert de oră înainte de final.

Egalul nu o ajută pe Dinamo prea mult în clasament, însă croatul Kopic crede că meciul cu Argeș e dătător de speranță.

Kopic, mulțumit de egalul de la Pitești

Dinamo a obținut primul punct după 5 înfrângeri consecutive, iar antrenorul echipei, Zeljko Kopic, poate în sfârșit să zâmbească. Asta deoarece are tot mai multe opțiuni pentru echipă.

„A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe baloane lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații.

În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate. Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol.