Sebastian Ujica Publicat: 4 aprilie 2026, 22:56

Ușor-ușor, ajungem la nivelul dorit" Kopic zâmbește din nou, după egalul cu Argeș. Ce spune despre Pușcaș

Zeljko Kopic / Sportpictures

FC Argeș și Dinamo au încheiat la egalitate meciul de sâmbătă seară din play-off-ul Ligii 1. Gazdele au condus cu 1-0, însă Gnahore a egalat pentru bucureșteni cu un sfert de oră înainte de final.

Egalul nu o ajută pe Dinamo prea mult în clasament, însă croatul Kopic crede că meciul cu Argeș e dătător de speranță.

Kopic, mulțumit de egalul de la Pitești

Dinamo a obținut primul punct după 5 înfrângeri consecutive, iar antrenorul echipei, Zeljko Kopic, poate în sfârșit să zâmbească. Asta deoarece are tot mai multe opțiuni pentru echipă.

„A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe baloane lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații.

În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate. Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol.

Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro. Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul. Golul pe care l-a marcat la U21 l-a ajutat. E important pentru el. Are energie foarte bună.

Suntem satisfăcuți că am reușit să spargem această perioadă de rezultate proaste. Karamoko și Pușcaș arată bine și, pe viitor, sperăm să avem mai multe opțiuni.

Ușor, ușor, ajungem la nivelul pe care îl dorim. Dacă își vor reveni și ceilalți jucători la parametri fizici foarte buni, atunci vor veni și rezultatele. Am așteptat să își revină și jucătorii accidentați, pentru a avea mai multe opțiuni

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Suntem, practic, o echipă nouă, cu toate aceste schimbări, iar eu vreau ca jucătorii să se lupte pentru locul în echipă” a spus Zelijko Kopic după meciul cu FC Argeș.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu