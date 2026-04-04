„Ușor-ușor, ajungem la nivelul dorit” Kopic zâmbește din nou, după egalul cu Argeș. Ce spune despre Pușcaș

FC Argeș și Dinamo au încheiat la egalitate meciul de sâmbătă seară din play-off-ul Ligii 1. Gazdele au condus cu 1-0, însă Gnahore a egalat pentru bucureșteni cu un sfert de oră înainte de final.
Egalul nu o ajută pe Dinamo prea mult în clasament, însă croatul Kopic crede că meciul cu Argeș e dătător de speranță.
Kopic, mulțumit de egalul de la Pitești
Dinamo a obținut primul punct după 5 înfrângeri consecutive, iar antrenorul echipei, Zeljko Kopic, poate în sfârșit să zâmbească. Asta deoarece are tot mai multe opțiuni pentru echipă.
„A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe baloane lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații.
În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate. Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol.
Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro. Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul. Golul pe care l-a marcat la U21 l-a ajutat. E important pentru el. Are energie foarte bună.
Suntem satisfăcuți că am reușit să spargem această perioadă de rezultate proaste. Karamoko și Pușcaș arată bine și, pe viitor, sperăm să avem mai multe opțiuni.
Ușor, ușor, ajungem la nivelul pe care îl dorim. Dacă își vor reveni și ceilalți jucători la parametri fizici foarte buni, atunci vor veni și rezultatele. Am așteptat să își revină și jucătorii accidentați, pentru a avea mai multe opțiuni
Suntem, practic, o echipă nouă, cu toate aceste schimbări, iar eu vreau ca jucătorii să se lupte pentru locul în echipă” a spus Zelijko Kopic după meciul cu FC Argeș.
