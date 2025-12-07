„Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a fost întrebat dacă Gică Hagi va lua decizia de a schimba antrenorul, pe Ianis Zicu, după ce Farul a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 19-a din Liga 1. Fostul internațional a ridicat un semnal de alarmă și a transmis că așteptările erau foarte mari în privința meciului cu nou-promovata.
Farul luptă pentru calificarea în play-off, iar eșecul cu Metaloglobus a lăsat-o în afara primelor șase locuri. Constănțenii ocupă locul opt, cu 26 de puncte, la doar un punct de ocupanta locului șase, Oțelul.
Ilie Dumitrescu, mesaj clar despre Ianis Zicu, după Metaloglobus – Farul 2-1
Ilie Dumitrescu a subliniat faptul că victoria era foarte importantă pentru Farul. Fostul internațional a remarcat și faptul că Ianis Zicu a efectuat nu mai puțin de patru schimbări la pauza partidei cu Metaloglobus.
Întrebat despre viitorul lui Ianis Zicu la Farul, Ilie Dumitrescu nu a vrut să ofere un răspuns concret, subliniind în schimb faptul că partida cu Metaloglobus era una foarte importantă pentru Farul.
„(n.r. Crezi că va schimba Gică Hagi antrenorul?) Mă uit că ei au 26 de puncte în momentul de față. Dacă învingeau pe Metaloglobus, reveneau pe locul 6, de play-off.
Așteptările au fost foarte mari la meciul ăsta, pentru că au avut momente bune de joc la partida trecută cu FCSB. Atunci, echipa cu jucători mai experimentați a câștigat și a gestionat acest avantaj.
Astăzi (n.r. duminică, 7 decembrie), la pauză, s-au făcut 4 schimbări la Farul. Deci 4 schimbări! Este incredibil!
Eu cred că puteau să scoată mai mult de la meciul ăsta, dar per total, eu zic că echipa este în scădere, deoarece în prima parte a campionatului a arătat foarte bine”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
