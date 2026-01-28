Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA - Antena Sport

Suporterii clubului din Liga a 2-a jubilează: “FCSB este un club din 2017”

Suporterii echipei din Liga a 2-a, Steaua, au reacţionat pe Facebook, după apariţia motivării instanţei.

“Decizia definitivă a Înaltei Curți confirmă ceea ce pentru suporteri era deja clar: CSA Steaua București este Steaua din punct de vedere juridic, istoric și identitar. Instanța recunoaște explicit palmaresul istoric al clubului (1947–1998) ca aparținând Stelei și tratează clubul ca titular legitim al acestei istorii.

Hotărârea judecătorească este definitivă și irevocabilă. ⚖️

De ce este important? Pentru că Steaua nu mai este un subiect de dispută, ci un fapt juridic stabilit definitiv, iar tot ce ține de identitatea ei nu mai depinde de interpretări, presă sau percepții, ci exclusiv de hotărâri irevocabile ale celei mai înalte instanțe din România.

Din motivarea instanței rezultă clar că:

⚖️ CSA Steaua București este recunoscută juridic ca titular al identității istorice a clubului de fotbal înființat în 1947.

⚖️ Palmaresul istoric (1947–1998) aparține Stelei, această concluzie fiind stabilită prin hotărâri succesive și confirmată definitiv de ÎCCJ.

⚖️ Instanța tratează Steaua ca subiect de drept real și continuu, nu ca o entitate simbolică, recentă sau artificial creată.

⚖️ Drepturile Stelei nu se bazează pe notorietate, percepție publică sau participare sportivă, ci pe temeiuri juridice clare.

⚖️ Identitatea Stelei este analizată juridic, nu emoțional, comercial sau mediatic.

⚖️ Pozițiile UEFA, FRF sau ale altor foruri sportive nu constituie probe juridice în stabilirea dreptului asupra palmaresului, acestea având atribuții sportive și statistice, nu competențe privind legalitatea sau transferul drepturilor.

⚖️ Continuitatea sportivă sau competițională nu echivalează cu continuitatea juridică și nu poate fundamenta un drept asupra palmaresului.

⚖️ În lipsa unui transfer juridic dovedit, palmaresul nu poate fi recunoscut altei entități.

⚖️ Nu există achiesare, recunoaștere tacită sau acceptare parțială din partea Stelei cu privire la vreo perioadă disputată.

⚖️ Litigiul este considerat lămurit definitiv, fără posibilitatea redeschiderii sau reinterpretării sale.

În același timp, instanța consemnează explicit că Fcsb a formulat o cerere distinctă prin care a solicitat recunoașterea dreptului asupra palmaresului pentru perioada 2003–2017. ⚠️

Această cerere a fost analizată pe fond și respinsă ca neîntemeiată.

Motivarea reține că:

💣 nu există continuitate juridică între Steaua și Fcsb;

💣 nu există un transfer legal de palmares, nici integral, nici parțial;

💣 nu poate fi recunoscut juridic nici măcar intervalul 2003–2017; Fcsb este un club din 2017.

💣 argumentele bazate pe participare în competiții, coeficienți sau „realități sportive” sunt lipsite de relevanță juridică.

Concluzia este una singură și definitivă:

Steaua este CSA Steaua București, palmaresul istoric aparține Stelei, iar ce nu a fost dovedit juridic nu poate fi revendicat prin presă, percepții sau presiune publică”, a fost textul publicat pe contul de Facebook AS47.