Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA - Antena Sport

Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 15:50

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a primit o veste foarte dură, după ce a apărut motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre CSA Steaua şi FCSB.

În luna noiembrie, instanţa supremă a decis că CSA Steaua deţine palmaresul istoric al clubului roş-albastru, pentru anii 1947-1988.

Instanţa supremă susţine că FCSB nu e continuatoarea clubului Armatei

Clubul deţinut de Gigi Becali, FCSB, a depus recurs, dorind să i se recunoască palmaresul din 2003 până în 2017. Solicitarea a fost respinsă de instanţa supremă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a explicat, în motivarea respingerii cererii clubului deţinut de Gigi Becali, că FCSB nu e continuatoarea echipei Armatei.

În egală măsură, s-a ținut seama că în ciclul procesului anterior au fost dezbătute și respinse apărările FCSB (reiterate însă în recursul pendinte) prin care s-a susținut că dreptul la palmares este unic, ori că este un drept absolut, indisolubil legat de clubul sportiv, sau că este un element al fondului de comerț transferat ori că este supus unui raport de accesorialitate, de natura celui pretins de pârât.

Este corect considerentul primei instanțe, rămas definitiv pentru perioada 1947-1998, că palmaresul nu este un accesoriu al echipei de fotbal, deoarece echipa reprezintă grupul de sportivi care participă la competiții împreună. Palmaresul nu este un accesoriu al drepturilor federative asupra jucătorilor, pentru că, indiferent de modificările survenite în echipă, nu intervine nicio schimbare în persoană.

Atâta timp cât recurentul nu a demonstrat transferul palmaresului (deoarece acest transfer nu există), nu se poate vorbi despre temeiuri legale constând în presupuneri. Din moment ce, în anul 2004, recurentul nu a preluat marca Steaua și nu a preluat patrimoniul, este clar că nu poate fi continuatorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, continuarea activității sportive efectuându-se prin sportivii proprii ai intimatului reclamant”, se arată în motivarea instanţei, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali a susţinut în repetate rânduri că echipa lui a continuat activitatea clubului Armatei, din 2003 încoace. Decizia instanţei ar putea avea impact în procesul în care CSA Steaua şi FCSB se judecă pentru un presupus prejudiciu reclamat de clubul Armatei. CSA Steaua cere despăgubiri de 36 de milioane de euro de la FCSB pentru utilizarea fără drept a mărcii “Steaua”.

Suporterii clubului din Liga a 2-a jubilează: “FCSB este un club din 2017”

Suporterii echipei din Liga a 2-a, Steaua, au reacţionat pe Facebook, după apariţia motivării instanţei.

“Decizia definitivă a Înaltei Curți confirmă ceea ce pentru suporteri era deja clar: CSA Steaua București este Steaua din punct de vedere juridic, istoric și identitar. Instanța recunoaște explicit palmaresul istoric al clubului (1947–1998) ca aparținând Stelei și tratează clubul ca titular legitim al acestei istorii.
Hotărârea judecătorească este definitivă și irevocabilă. ⚖️
De ce este important? Pentru că Steaua nu mai este un subiect de dispută, ci un fapt juridic stabilit definitiv, iar tot ce ține de identitatea ei nu mai depinde de interpretări, presă sau percepții, ci exclusiv de hotărâri irevocabile ale celei mai înalte instanțe din România.
Din motivarea instanței rezultă clar că:
⚖️ CSA Steaua București este recunoscută juridic ca titular al identității istorice a clubului de fotbal înființat în 1947.
⚖️ Palmaresul istoric (1947–1998) aparține Stelei, această concluzie fiind stabilită prin hotărâri succesive și confirmată definitiv de ÎCCJ.
⚖️ Instanța tratează Steaua ca subiect de drept real și continuu, nu ca o entitate simbolică, recentă sau artificial creată.
⚖️ Drepturile Stelei nu se bazează pe notorietate, percepție publică sau participare sportivă, ci pe temeiuri juridice clare.
⚖️ Identitatea Stelei este analizată juridic, nu emoțional, comercial sau mediatic.
⚖️ Pozițiile UEFA, FRF sau ale altor foruri sportive nu constituie probe juridice în stabilirea dreptului asupra palmaresului, acestea având atribuții sportive și statistice, nu competențe privind legalitatea sau transferul drepturilor.
⚖️ Continuitatea sportivă sau competițională nu echivalează cu continuitatea juridică și nu poate fundamenta un drept asupra palmaresului.
⚖️ În lipsa unui transfer juridic dovedit, palmaresul nu poate fi recunoscut altei entități.
⚖️ Nu există achiesare, recunoaștere tacită sau acceptare parțială din partea Stelei cu privire la vreo perioadă disputată.
⚖️ Litigiul este considerat lămurit definitiv, fără posibilitatea redeschiderii sau reinterpretării sale.
În același timp, instanța consemnează explicit că Fcsb a formulat o cerere distinctă prin care a solicitat recunoașterea dreptului asupra palmaresului pentru perioada 2003–2017. ⚠️
Această cerere a fost analizată pe fond și respinsă ca neîntemeiată.
Motivarea reține că:
💣 nu există continuitate juridică între Steaua și Fcsb;
💣 nu există un transfer legal de palmares, nici integral, nici parțial;
💣 nu poate fi recunoscut juridic nici măcar intervalul 2003–2017; Fcsb este un club din 2017.
💣 argumentele bazate pe participare în competiții, coeficienți sau „realități sportive” sunt lipsite de relevanță juridică.
Concluzia este una singură și definitivă:
Steaua este CSA Steaua București, palmaresul istoric aparține Stelei, iar ce nu a fost dovedit juridic nu poate fi revendicat prin presă, percepții sau presiune publică”, a fost textul publicat pe contul de Facebook AS47.

