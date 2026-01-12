Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste uriaşă pentru clubul din Liga 1! A scăpat de interdicţia la transferuri! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste uriaşă pentru clubul din Liga 1! A scăpat de interdicţia la transferuri!

Veste uriaşă pentru clubul din Liga 1! A scăpat de interdicţia la transferuri!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 18:34

Comentarii
Veste uriaşă pentru clubul din Liga 1! A scăpat de interdicţia la transferuri!

Imagine dintr-un meci dintre CFR Cluj şi Hermannstadt / Sport Pictures

FC Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri! Formaţia sibiană a făcut anunţul pe paginile oficiale de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia antrenată de Dorinel Munteanu (57 de ani) este pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte după 21 de etape disputate. Sibienii au doar două puncte peste “lanterna” Metaloglobus.

Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri

“Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C.Hermannstadt a fost ridicată. În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a anunţat formaţia sibiană pe reţelele sociale.

În cantonamentul din Antalya, Hermannstadt a făcut 0-0 cu Kayserispor şi 2-2 cu Napredak, echipa aflată pe locul 16, ultimul, în campionatul Serbiei.

Reclamă
Reclamă

Pe Hermannstadt o aşteaptă un meci greu în prima partidă de după pauza de iarnă, contra Farului. Farul – Hermannstadt se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15.

 

Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video
Fanatik.ro
Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video
21:48
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan
21:46
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
21:41
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 4 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 5 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 6 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”