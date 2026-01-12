Veste uriaşă pentru clubul din Liga 1! A scăpat de interdicţia la transferuri! - Antena Sport

FC Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri! Formaţia sibiană a făcut anunţul pe paginile oficiale de socializare.
Formaţia antrenată de Dorinel Munteanu (57 de ani) este pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 13 puncte după 21 de etape disputate. Sibienii au doar două puncte peste “lanterna” Metaloglobus.
Hermannstadt a scăpat de interdicţia la transferuri
“Interdicția la transferuri impusă recent de forurile superioare abilitate pentru A.F.C.Hermannstadt a fost ridicată. În speța respectivă a fost vorba despre o dobândă infimă pentru o sumă care fusese deja achitată de clubul nostru în luna decembrie a anului trecut”, a anunţat formaţia sibiană pe reţelele sociale.
În cantonamentul din Antalya, Hermannstadt a făcut 0-0 cu Kayserispor şi 2-2 cu Napredak, echipa aflată pe locul 16, ultimul, în campionatul Serbiei.
Pe Hermannstadt o aşteaptă un meci greu în prima partidă de după pauza de iarnă, contra Farului. Farul – Hermannstadt se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15.
- Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: “Sper să definitivăm”! Câţi jucători mai vor giuleştenii
- Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat
- Mihai Stoica, anunţ despre Denis Alibec şi Dennis Politic
- “Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului
- Transfer la Oțelul Galați. Jucătorul plecat cu cântec de la fosta echipă a ajuns în Liga 1