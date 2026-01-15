Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a luat decizia cu privire la viitorul său și a ales să refuze oferta pe care a primit-o de la ucrainenii de la Metalist 1925 Harkov. Căpitanul lui Dinamo a spus astfel “nu” salariului de 60.000 de euro pe care îl oferea formația din estul Europei.

Ziua de miercuri a fost marcată de vestea că Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925 Harkov. La nici 24 de ore distanță de la informația oferită de jurnalistul Emanuel Roșu, aceeași sursă a transmis că cel care poartă banderola de căpitan al alb-roșiilor nu a dat curs ofertei.

Cîrjan nu merge în Ucraina

Echipa aflată pe locul 7 în prima ligă din Ucraina era gata să îi ofere un salariu de 60.000 de euro pe lună, de patru ori mai mult decât cât încasează la Dinamo, mai exact 13.000 de euro. Cu toate acestea, se pare că banii nu au contat pentru Cîrjan, care a decis să nu meargă în Ucraina.

În ziua în care oferta lui Metalist pentru Dinamo a fost anunțată, Andrei Nicolescu făcea următoarea declarație: “Acum nici board-ul nu știe ce își dorește. Abia le-am spus. Urmează să se decidă. Decizia trebuie să fie a boardului, dar avem o relație specială cu Cătă.

Este important să fie și el ok cu asta. Cred că știa de la impresar. Am vorbit și noi“.