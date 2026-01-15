Salariu uriaş pentru Cătălin Cîrjan la Metalist Harkov - Antena Sport

Dinamo nu a luat încă decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov oferă suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor”. Banii sunt tentanţi pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit semnificativ, care se ridică la patru milioane de euro. Mai mult, şi jucătorul ar putea forţa plecarea, deoarece i se oferă un salariu de top.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salariul cu care ucrainenii încearcă să îl ademenească pe Cătălin Cîrjan ar fi de 60.000 de euro, de patru ori mai mult decât la Dinamo, unde este remunerat cu 15.000 de euro pe lună, potrivit Fanatik.ro. La nivel declarativ, acţionarii de la Dinamo spun că transferul este posibil, dar pentru 5 milioane de euro. „Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da”, spunea Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1.