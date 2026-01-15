Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariu uriaş pentru Cătălin Cîrjan la Metalist Harkov - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariu uriaş pentru Cătălin Cîrjan la Metalist Harkov

Salariu uriaş pentru Cătălin Cîrjan la Metalist Harkov

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 10:08

Comentarii
Salariu uriaş pentru Cătălin Cîrjan la Metalist Harkov

Cătălin Cîrjan / Profimedia

Dinamo nu a luat încă decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov oferă suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor”. Banii sunt tentanţi pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit semnificativ, care se ridică la patru milioane de euro. Mai mult, şi jucătorul ar putea forţa plecarea, deoarece i se oferă un salariu de top.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salariul cu care ucrainenii încearcă să îl ademenească pe Cătălin Cîrjan ar fi de 60.000 de euro, de patru ori mai mult decât la Dinamo, unde este remunerat cu 15.000 de euro pe lună, potrivit Fanatik.ro. La nivel declarativ, acţionarii de la Dinamo spun că transferul este posibil, dar pentru 5 milioane de euro. „Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da”, spunea Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Observator
Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
13:07
“Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist
12:50
Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară
12:25
VIDEOChicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final
12:05
Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!”
11:54
Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România
11:46
Clubul care negociază transferul lui Stanciu, după ce Gigi Becali a anunţat că nu are bani pentru el
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB