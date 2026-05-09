Situaţie dezastruoasă pentru Mirel Rădoi în Turcia! Ce se întâmplă la Gaziantep

Mirel Rădoi se confruntă cu o situaţie dezastruoasă la nouă echipă, Gaziantep. Jucătorii antrenorului român nu au mai primit salariile de nu mai puţin de patru luni.

Mirel Rădoi a preluat-o pe Gaziantep luna trecută, după despărţirea de FCSB. Antrenorul şi-a încheiat al doilea mandat pe banca roş-albaştrilor după doar cinci meciuri.

Situaţie dezastruoasă pentru Mirel Rădoi în Turcia

Marius Şumudică a dezvăluit că situaţia de la Gaziantep este una extrem de delicată. “Şumi” a transmis că nu doar la echipa lui Mirel Rădoi sunt probleme în privinţa restanţelor salariale, ci şi la formaţii de top precum Beşiktaş.

“La Gaziantep, unde s-a dus Mirel Rădoi, jucătorii sunt neplătiți de 4 luni. Probleme sunt la peste jumătate din echipele din Turcia, chiar și la echipe mari, gen Beșiktaș. Trei luni și două săptămâni, au intrat în a patra lună cei de la Gaziantep de când nu și-au mai primit salariile”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Gaziantep, echipa lui Mirel Rădoi, ocupă locul 11 în Turcia, cu 37 de puncte. În cele două meciuri bifate pe banca turcilor, Mirel Rădoi a înregistrat două înfrângeri categorice: 0-3 cu Eyupspor şi 0-2 cu Beşiktaş.