Victor Angelescu, anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Costel Gâlcă la Rapid

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 11:41

Victor Angelescu, anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Costel Gâlcă la Rapid

Rapid a ajuns la 7 puncte de liderul U Cluj, după ce a obţinut doar o victorie după primele patru etape disputate în play-off-ul Ligii 1. Astfel au apărut speculaţii legate de viitorul lui Costel Gâlcă în Giuleşti.

Victor Angelescu a dat însă asigurări că nu există în acest moment discuţii cu alţi antrenori. Asta chiar dacă au apărut informaţii legate de eventuala venire a lui Daniel Pancu la finalul stagiunii.

Victor Angelescu susţine că Gâlcă va rămâne la Rapid

“Nu știu ce speculații au apărut, despre o plecare, bănuiesc. Nu există nicio discuție. Suntem foarte încrezători în Costel Gâlcă, nu am avut și nici nu vom avea în acest moment nicio discuție cu vreun antrenor. Avem încredere în el, am avut întotdeauna. Are un obiectiv foarte clar și, la ora actuală, este în grafic.

Suntem pe loc de cupe europene. Vom vedea la finalul sezonului. Noi ne dorim să continuăm cu Gâlcă. Pot să garantez 100% că nu s-a discutat măcar un minut cu vreun alt antrenor.

Nu am vorbit nici cu Răzvan Lucescu sau cu altcineva, atât eu, cât și domnul Șucu. Suntem focusați pe ultimele meciuri și vrem să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Victor Angelescu, pentru digisport.ro.

Revine Daniel Pancu la Rapid?

Conducerea Rapidului îl vrea din sezonul viitor neapărat pe Daniel Pancu, cel considerat potrivit pentru a aduce echipa în lupta pentru titlu, mai ales dacă ţinem cont de minunile făcute la CFR în această campanie.

Pentru Daniel Pancu, acesta ar fi al doilea mandat la echipa sa de suflet. El a mai condus Rapidul în perioada 2018-2020, înainte să ajungă la Poli Iaşi.

Ca jucător, Pancu a debutat în 1997 pe Giuleşti şi a câştigat 4 trofee alături de Rapid, un titlu şi 3 Cupe ale României.

Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Observator
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
Fanatik.ro
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
Dezastru pentru Monday Etim! A aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu U Cluj
15:41

Cristi Săpunaru l-a pus la zid pe Alex Dobre, după Rapid – FC Argeş: “Să nu zică cineva că bag băţul prin gard”
15:39

„Am fost un pic dezamăgit” Confesiunea lui Edi Iordănescu, după ratarea calificării la Mondial
14:58

Leo Messi, dat în judecată pentru fraudă. Proces de milioane de dolari
14:58

Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”
14:39

Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”