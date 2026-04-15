Victor Angelescu, anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Costel Gâlcă la Rapid

Rapid a ajuns la 7 puncte de liderul U Cluj, după ce a obţinut doar o victorie după primele patru etape disputate în play-off-ul Ligii 1. Astfel au apărut speculaţii legate de viitorul lui Costel Gâlcă în Giuleşti.

Victor Angelescu a dat însă asigurări că nu există în acest moment discuţii cu alţi antrenori. Asta chiar dacă au apărut informaţii legate de eventuala venire a lui Daniel Pancu la finalul stagiunii.

Victor Angelescu susţine că Gâlcă va rămâne la Rapid

“Nu știu ce speculații au apărut, despre o plecare, bănuiesc. Nu există nicio discuție. Suntem foarte încrezători în Costel Gâlcă, nu am avut și nici nu vom avea în acest moment nicio discuție cu vreun antrenor. Avem încredere în el, am avut întotdeauna. Are un obiectiv foarte clar și, la ora actuală, este în grafic.

Suntem pe loc de cupe europene. Vom vedea la finalul sezonului. Noi ne dorim să continuăm cu Gâlcă. Pot să garantez 100% că nu s-a discutat măcar un minut cu vreun alt antrenor.

Nu am vorbit nici cu Răzvan Lucescu sau cu altcineva, atât eu, cât și domnul Șucu. Suntem focusați pe ultimele meciuri și vrem să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Victor Angelescu, pentru digisport.ro.