Dramă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident

Dramă uriaşă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident rutier. La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş, scrie Observator.

Matias mai avea puţin până să ajungă acasă şi se afla pe carosabil în momentul în care a fost lovit din plin.

“Astăzi, de 1 Iunie, când ar fi trebuit să sărbătorim copilăria, zâmbetele și visele celor mici, am primit o veste care ne-a îndurerat profund. Cu inimile copleșite de tristețe, ne luăm rămas-bun de la Matias Adrian Moț.

Prea devreme ai plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, amintiri și un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Astăzi, când lumea celebrează copiii, noi ne gândim la tine și la zâmbetul tău, la pasiunea ta, la bucuria pe care ai adus-o celor din jur.

Nu există cuvinte care să aline durerea unei astfel de pierderi. Rămân însă amintirile, momentele trăite împreună și recunoștința că ai făcut parte din viețile noastre.