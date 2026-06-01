Dramă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident

Dramă uriaşă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident rutier. La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş, scrie Observator.
Matias mai avea puţin până să ajungă acasă şi se afla pe carosabil în momentul în care a fost lovit din plin.
“Astăzi, de 1 Iunie, când ar fi trebuit să sărbătorim copilăria, zâmbetele și visele celor mici, am primit o veste care ne-a îndurerat profund. Cu inimile copleșite de tristețe, ne luăm rămas-bun de la Matias Adrian Moț.
Prea devreme ai plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, amintiri și un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Astăzi, când lumea celebrează copiii, noi ne gândim la tine și la zâmbetul tău, la pasiunea ta, la bucuria pe care ai adus-o celor din jur.
Nu există cuvinte care să aline durerea unei astfel de pierderi. Rămân însă amintirile, momentele trăite împreună și recunoștința că ai făcut parte din viețile noastre.
Drum lin către îngeri, Matias! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre“, este mesajul apărut pe pagina de Facebock a clubului la care Matias activa, Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița.
Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a iesit negativ
Drumul pe care Matias s-a stins este unul comunal şi nu este prevăzut cu trotuar. Observator scrie că localnicii spun că au semnalat autorităţilor aceste probleme de-a lungul anilor. “Aceasta strada devine paralela cu centura timisoarei și preia traficul de acolo. Este tranzitata de mulți copii care merg spre şcoală. Sunt mașini care nu respecta nicio lege pentru ca nu e semn rutier. S-au făcut nenumărate sesizări. De fiecare data s-a spus că se rezolvă. Joi am avut ultima instiintare către domnul primar”, spune un bărbat. Primarul spune că este o problemă de birocraţie.
“Oamenii spun ca au fost făcute multe sesizări din cauza lipsei unui trotuar. A fost o stradă cu probelme de cedare. Abia am reuşit să intrăm în posesie. Nici acum nu avem tot terenul din jurul străzii. Am făcut toate eforturile ca să o asfaltăm”, a declarat Horia Bugarin, primar Dumbrăviţa.
- Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
- Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher
- Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
- Alimentele pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată: “În schimb beau o bere-două, la cină”
- „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său