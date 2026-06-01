Home | Extra | Dramă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident

Dramă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 20:43

Comentarii
Dramă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dramă uriaşă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident rutier. La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş, scrie Observator.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Matias mai avea puţin până să ajungă acasă şi se afla pe carosabil în momentul în care a fost lovit din plin.

“Astăzi, de 1 Iunie, când ar fi trebuit să sărbătorim copilăria, zâmbetele și visele celor mici, am primit o veste care ne-a îndurerat profund. Cu inimile copleșite de tristețe, ne luăm rămas-bun de la Matias Adrian Moț.

Prea devreme ai plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, amintiri și un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Astăzi, când lumea celebrează copiii, noi ne gândim la tine și la zâmbetul tău, la pasiunea ta, la bucuria pe care ai adus-o celor din jur.

Nu există cuvinte care să aline durerea unei astfel de pierderi. Rămân însă amintirile, momentele trăite împreună și recunoștința că ai făcut parte din viețile noastre.

Reclamă
Reclamă

Drum lin către îngeri, Matias! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre“, este mesajul apărut pe pagina de Facebock a clubului la care Matias activa, Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a iesit negativ

Drumul pe care Matias s-a stins este unul comunal şi nu este prevăzut cu trotuar. Observator scrie că localnicii spun că au semnalat autorităţilor aceste probleme de-a lungul anilor. “Aceasta strada devine paralela cu centura timisoarei și preia traficul de acolo. Este tranzitata de mulți copii care merg spre şcoală. Sunt mașini care nu respecta nicio lege pentru ca nu e semn rutier. S-au făcut nenumărate sesizări. De fiecare data s-a spus că se rezolvă. Joi am avut ultima instiintare către domnul primar”, spune un bărbat. Primarul spune că este o problemă de birocraţie.

Ţara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameniŢara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameni
Reclamă

“Oamenii spun ca au fost făcute multe sesizări din cauza lipsei unui trotuar. A fost o stradă cu probelme de cedare. Abia am reuşit să intrăm în posesie. Nici acum nu avem tot terenul din jurul străzii. Am făcut toate eforturile ca să o asfaltăm”, a declarat Horia Bugarin, primar Dumbrăviţa.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
20:30

LIVE TEXTFC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
20:12

Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă
20:10

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
20:01

Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
20:01

Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială
19:27

OFICIAL | Rapid, mutarea momentului în handabalul românesc
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 4 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul