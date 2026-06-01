“Nu am meritat să fim la Cupa Mondială”. Radu Drăgușin nu s-a ferit de cuvinte înainte de Georgia – România

Radu Drăgușin a acordat un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport cu o zi înainte de partida dintre Georgia și România, iar fundașul a abordat mai multe aspecte, precum revenirea lui Gică Hagi la prima reprezentativă după 25 de ani, dar și ratarea calificării la World Cup.
România se pregătește să o întâlnească pe Georgia pe 2 iunie în meciul care reprezintă debutul lui Gică Hagi la cârma naționalei, iar înainte de meci “Regele” și Radu Drăgușin au vorbit pentru jurnaliștii prezenți la Tbilisi. Fundașul de 24 de ani a mărturisit cum se simte să îl aibă pe fostul mare jucător drept antrenor, dar și despre revenirea sa în circuitul naționalei.
Radu Drăgușin, discurs despre Cupa Mondială și debutul lui Gică Hagi la națională
Jucătorul lui Tottenham a declarat că el și colegii săi sunt entuziasmați pentru noul start de la națională și s-a arătat onorat de ocazia de a fi pregătit de Gică Hagi. Pentru Drăgușin, partida contra Georgiei va fi a treia la națională de când a revenit după ruptura de ligament încrucișat suferită la începutul anului 2025. Fundașul a mai evoluat și în semifinala barajului de World Cup cu Turcia, dar și în amicalul contra Slovaciei.
“E o stare bună, e un nou ciclu, încercăm să absorbim toate informațiile pe care Mister ni le transmite și cum am spus, e un nou început și avem un entuziasm foarte bun.
(n.r. Care a fost primul impact cu domnul Hagi ca antrenor?) Un impact foarte mare, cu toții știm ce a făcut Mister de-a lungul carierei de jucător și după de antrenor. În același timp, e o onoare să îl avem ca și antrenor și sperăm să avem presatații bune alături de el.
(n.r. Cum e să revii la națională și să fii antrenat de Gheorghe Hagi?) E o mândrie și o onoare de fiecare dată când pun tricoul României pe mine, faptul că avem un selecționer nou și e domnul Hagi e doar o mândrie și o motivație în plus“.
În cadrul aceluiași interviu, Drăgușin a vorbit și despre ratarea calificării la Mondial, ținând cont că mai sunt 10 zile până la turneul final din America de Nord. Stoperul a recunoscut că încă există “urme” ale meciului pierdut cu Turcia, dar nu s-a ferit să recunoască faptul că el și colegii săi nu meritau să fie la turneul final.
“(n.r. Ați trecut peste dezamăgirea ratării calificării la Mondial?) Încă doare, pentru că mai ales acum e perioada Campionatului Mondial și doare, doar că am venit aici și am simțit entuziasm, am simțit în continuare un grup unit. (n.r. O să fie greu să te uiți la Mondialul acesta?) Asta este, înseamnă că nu am meritat să fim acolo“, a spus fundașul naționalei.
